 

Талибы захотели выступить на ГА ООН

22.09.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставители движения «Талибан» заявили ООН о желании выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, сообщил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как сообщил Дюжаррик, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш «получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное Амир Ханом Моттаки в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября».

Кроме того, талибы заявили, что с 15 августа возглавлявший Афганистан Ашраф Гани «отправлен в отставку и больше не признается президентом», а нынешний постпред Афганистана при ООН «больше не представляет» страну. «Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда», – приводит текст сообщения ТАСС.

15 сентября генсек получил письмо от постпредства Афганистана, подписанное послом Гулямом Исхакзаем, со списком делегации на Генассамблее, в качестве главы делегации указан постпред Афганистана при ООН. Дюжаррик сообщил, что письма были переданы в секретариат, а после – членам аккредитационного комитета сессии ГА ООН. 

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения «Талибан» – должен комитет по аккредитации, передает РИА «Новости».

Напомним, выступление главы Афганистана планировалось 22 сентября. Однако Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном»*.



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