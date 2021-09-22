 

Меркель простилась с избирателями под крики «Нет диктатуре!»

22.09.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКанцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в крупном митинге в Штральзунде, где простилась со своими избирателями.

Из округа, в котором прошел митинг, Меркель восемь раз получала прямой мандат на выборах в Бундестаг. Это был один из последних в предвыборной кампании в ФРГ крупных митингов. В нем также участвовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, передает РИА «Новости».

Митинг прошел под проливным дождем на Старой рыночной площади, украшенной предвыборными баннерами правящего в Германии консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Журналистов без свидетельств о вакцинации или о перенесенном коронавирусе попросили покинуть мероприятие.

Меркель сказала, что ХДС «сделала крайне много для этого региона, и вопрос в следующие годы будет стоять следующим образом – выдержит ли Германия, выдержит ли Мекленбург-Передняя Померания мировую конкуренцию, поскольку сохранение рабочих мест прямо связано с тем, что мы станем лучшими в мире». Она заверила, что Лашет «продолжит курс на создание рабочих мест и укрепление конкурентоспособности».

При этом противники Меркель, пока она выступала, скандировали «Меркель должна уйти» и «Мир, свобода, нет диктатуре», свистели и улюлюкали с задних рядов. При выступлении Лашета шум уменьшился, но не смолк. Полиция заявила, что это члены партии «Базис», организовали собственное предвыборное выступление.

Напомним, новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Канцлер Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Меркель поддержала своего однопартийца Лашета, он, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / В РФ представлен электрокар Xpeng P7

15.02 / Иран сообщил МАГАТЭ об ограничении инспекций

25.10 / Армении обвинила Баку в отсутствии желания прекратить огонь в Карабахе

24.07 / Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18-го века в Царском Селе

16.01 / Эксперты оценили популярность процессоров в России

23.02 / Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет

11.07 / Das Erste – обмеление Большого Солёного озера Юты грозит штату катастрофой

28.07 / Frankfurter Allgemeine – наводнение отравило ядами немецкую почву

21.01 / Впервые за последние 10 лет компания Arctic выпустила новую термопасту

21.02 / Нерегулярный сон усиливает риск развития депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика