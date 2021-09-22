Меркель простилась с избирателями под крики «Нет диктатуре!»

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в крупном митинге в Штральзунде, где простилась со своими избирателями.

Из округа, в котором прошел митинг, Меркель восемь раз получала прямой мандат на выборах в Бундестаг. Это был один из последних в предвыборной кампании в ФРГ крупных митингов. В нем также участвовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, передает РИА «Новости».

Митинг прошел под проливным дождем на Старой рыночной площади, украшенной предвыборными баннерами правящего в Германии консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Журналистов без свидетельств о вакцинации или о перенесенном коронавирусе попросили покинуть мероприятие.

Меркель сказала, что ХДС «сделала крайне много для этого региона, и вопрос в следующие годы будет стоять следующим образом – выдержит ли Германия, выдержит ли Мекленбург-Передняя Померания мировую конкуренцию, поскольку сохранение рабочих мест прямо связано с тем, что мы станем лучшими в мире». Она заверила, что Лашет «продолжит курс на создание рабочих мест и укрепление конкурентоспособности».

При этом противники Меркель, пока она выступала, скандировали «Меркель должна уйти» и «Мир, свобода, нет диктатуре», свистели и улюлюкали с задних рядов. При выступлении Лашета шум уменьшился, но не смолк. Полиция заявила, что это члены партии «Базис», организовали собственное предвыборное выступление.

Напомним, новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Канцлер Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Меркель поддержала своего однопартийца Лашета, он, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге.