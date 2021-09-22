 

Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией

22.09.2021, 1:02, Новости дня
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“Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем”, – сказал Эрдоган.

Во вторник в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России, которые прошли в оккупированном Крыму.

“Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17–19 сентября 2021 года в том числе и в Крыму, не имеют юридической силы для Турции”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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