Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией

“Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем”, – сказал Эрдоган.

Во вторник в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России, которые прошли в оккупированном Крыму.

“Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17–19 сентября 2021 года в том числе и в Крыму, не имеют юридической силы для Турции”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

—