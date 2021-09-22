 

“Сверлю камни, занимаюсь наукой и делаю селфи”, – марсоход Perseverance опубликовал новые фото с Марса

22.09.2021, 1:02, Новости дня
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“Я сверлю камни, занимаюсь наукой и время от времени делаю селфи”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что фото были сделаны сразу после того, как марсоход взял новые образцы грунта с планеты.

I core rocks, do science and occasionally I take selfies.

I took this one at “Citadelle” after collecting two rock cores from the rock “Rochette,” shown here on the bottom left.

* See more pics: https://t.co/YCAZ5aM3yK
* Learn how I take selfies: https://t.co/SL7nQkYh91 pic.twitter.com/DBITGxJNxg

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 20, 2021

На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликованы два варианта селфи марсохода – на одном из них он смотрит на камни, на втором – в камеру.

Скриншот: mars.nasa.gov

Фото были сделаны еще 10 сентября. На камне, на который смотрит марсоход, можно увидеть две дыры в том месте, где он использовал свою роботизированную руку, чтобы взять образцы. 

Каждая фотография состоит из 57 отдельных изображений, которые отправляются на Землю и там составляются в полученные селфи, пояснили в NASA.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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