В Германии пассажир автобуса захватил заложников
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Вооруженный пистолетом мужчина удерживал внутри трех водителей автобуса, остальным пассажирам удалось выйти. Причиной произошедшего могла стать ссора в салоне автобуса, указало издание.
Полиция Германии перекрыла участок автомагистрали A9 с двух сторон и проводила спецоперацию, местность освещал полицейский вертолет. На месте были слышны три взрыва.
Der Spiegel пишет, что в итоге подозреваемого арестовали, в результате происшествия никто не пострадал.
По информации Associated Press, автобус следовал в Сербию. 30-летний захватчик во время задержания не сопротивлялся, все трое водителей вышли из автобуса.
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