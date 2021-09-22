 

В Германии пассажир автобуса захватил заложников

22.09.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженный пистолетом мужчина удерживал внутри трех водителей автобуса, остальным пассажирам удалось выйти. Причиной произошедшего могла стать ссора в салоне автобуса, указало издание.

Полиция Германии перекрыла участок автомагистрали A9 с двух сторон и проводила спецоперацию, местность освещал полицейский вертолет. На месте были слышны три взрыва.

Der Spiegel пишет, что в итоге подозреваемого арестовали, в результате происшествия никто не пострадал. 

По информации Associated Press, автобус следовал в Сербию. 30-летний захватчик во время задержания не сопротивлялся, все трое водителей вышли из автобуса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

29.06 / Ядохимикаты, тяжелые металлы и мор рыбы. Аудиторы назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

28.07 / Зоозащитник поддержал инициативу депутатов Госдумы об обязательной регистрации собак

17.11 / Суд отменил заочный арест Януковича, Санду победила на выборах президента Молдовы. Главное за день

17.12 / Путин: Запасов пресной воды в Крыму достаточно

28.08 / Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

04.09 / На Кузбассе хотят добывать ценные металлы из угольных отходов

10.05 / В Черниговской области зарегистрировали три случая ботулизма

15.09 / Ураган «Салли» обрушится на побережье США во вторник или в среду

14.03 / Дания запретит строить мечети на «антидемократические» пожертвования из-за рубежа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика