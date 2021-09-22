В Германии пассажир автобуса захватил заложников

Вооруженный пистолетом мужчина удерживал внутри трех водителей автобуса, остальным пассажирам удалось выйти. Причиной произошедшего могла стать ссора в салоне автобуса, указало издание.

Полиция Германии перекрыла участок автомагистрали A9 с двух сторон и проводила спецоперацию, местность освещал полицейский вертолет. На месте были слышны три взрыва.

Der Spiegel пишет, что в итоге подозреваемого арестовали, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации Associated Press, автобус следовал в Сербию. 30-летний захватчик во время задержания не сопротивлялся, все трое водителей вышли из автобуса.

—