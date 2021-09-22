 

Президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма Россией

22.09.2021, 1:02, Новости дня
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“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма”, – сказал Науседа.  

По его словам, очень важно “защищать права и свободы местного гражданского населения”.

“Я приветствую усилия Украины сохранить этот вопрос на повестке дня путем создания международной Крымской платформы”, – заявил Науседа.

Он отметил, что Литва “уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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