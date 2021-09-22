Делаем большой передвижной контейнер для цветов. Он прекрасно смотрится и в помещении, и во дворе

Если хотите украсить свой дом чем-то необычным, можете сделать своими руками большой передвижной цветочный контейнер. Думаете, это слишком сложно? Вовсе нет. Вот простой проект, с которым справится даже непрофессионал.

Шаг 1. Определитесь с материалами

Во-первых, решите, будет ли ваш контейнер комнатным или уличным. Если вы выбираете второй вариант, то вам понадобится древесина, обработанная под давлением. Если вы делаете кашпо для дома, можете использовать сосну или любую другую древесину, подходящую для использования в помещении.

Шаг 2. Сделать дно контейнера

Отрежьте основу (нижнюю часть) — она будет состоять из двух досок, состыкованных вместе. Вырезайте 2 куска 30 х 90 см из обработанной давлением древесины. Основание должно быть немного толще, чем стороны, поэтому используйте немного более толстые доски. Остальная часть (боковые стороны и верх) — это древесина толщиной 2 см, обработанная под давлением.

Когда вы покупаете обработанную под давлением древесину (в любом местном магазине товаров для дома), вы можете использовать любую толщину, но лучше не брать доски тоньше 2 см. Иначе вам придется дополнительно скреплять их поперечными планками, как в данном проекте. Если у вас изначально будут более толстые доски, следующий шаг можно будет пропустить.

Шаг 3. Скрепить дно

Разрежьте три куска дерева 20 х 30 см, чтобы потом скрепить ими две доски. Разместите их соответствующим образом (как показано на фото) и прикрутите к основанию. Имейте в виду, что вам нужно расположить винты в шахматном порядке, чтобы не расколоть древесину. Есть, конечно, специальные планки для скрепления, но этот метод является самым простым и быстрым, поэтому его может применить кто угодно.

Шаг 4. Сделать угловые планки

Переверните основу так, чтобы деталь с планками была обращена вниз. Далее начинайте крепить боковые доски, чтобы было к чему прибивать бока контейнера. Отрежьте четыре куска 2 х 20 см по 30 см в длину. Используйте пистолет с гальванизированными гвоздями (они не ржавеют), чтобы прикрепить доски к основанию, а затем укрепите их винтами. Вам нужно будет прибить и прикрутить планки под углом.

Обязательно используйте гвозди и шурупы, которые не ржавеют, когда строите что-либо для открытого воздуха. К тому же внутри контейнера будет земля, регулярно увлажняемая, поэтому обычные гвозди быстро заржавеют и сгниют, а конструкция развалится.

Шаг 5. Прикрепить боковины контейнера

Вырежьте четыре части для сторон по 93 см длиной (чуть более длины самой стороны), а также четыре части по 27 см (меньшие стороны) и прикрутите их к угловым доскам. Это создаст боковины вашего контейнера.

Вам может потребоваться молоток, чтобы вставить доски на место, после того как вы прибьете их финишными гвоздями. Неплохо было бы дополнить крепление армированными шурупами.

Шаг 6. Последние штрихи

Создайте верхнюю часть, вырезав четыре куска дерева под углом 45 градусов. Если у вас нет торцовочной пилы для резки углов, сотрудники большинства магазинов товаров для дома распилят всю древесину за вас. Только обязательно возьмите с собой свои точные мерки.

Прибейте и прикрутите верхние части к кашпо. Оставьте провисать 2 см доски снаружи. Также разрежьте полосы по 5 см, чтобы добавить отделку с каждой стороны и вдоль дна. Заполните все отверстия шпаклевкой и заделайте зазоры и швы под покраску.

Вы можете покрыть контейнер лаком, покрасить или просто оставить как есть. Конечно, необработанное дерево смотрится натурально и самобытно, но не служит долго.

Лучше нанесите хотя бы один слой морилки или любой краски, тогда ваш контейнер будет радовать вас не один сезон. И прикрепите к дну колесики, чтобы его удобнее было передвигать. Останется только заполнить его землей и посадить цветы. Украшение для вашего дома или сада готово.