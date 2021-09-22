Байден собрался заверить Макрона в «приверженности альянсу» США и Франции

Завершается подготовка телефонных переговоров президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, беседа «скоро состоится». Американская сторона «поддерживает контакт с командой Макрона, чтобы окончательно согласовать детали графика». Псаки заверила, что Байден «с нетерпением ждет беседы». Президент США хочет «подтвердить» Макрону приверженность Вашингтона «партнерству, давнему альянсу, а также продолжению совместной работы по целому спектру важных вопросов», включая «безопасность в регионах Индийского и Тихого океанов», передает ТАСС.

Тем временем Байден встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, сообщил Белый дом. В администрации США заявили, что на встрече обсуждалась «критически важная роль, которую играют европейские союзники и партнеры, в том числе НАТО и ЕС, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пути углубления сотрудничества и совместной работы». Кроме того, обсуждалось сотрудничество с союзниками, в том числе по линии «четверки» (США, Австралия, Япония и Индия). Франция в релизе не упоминается, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США.