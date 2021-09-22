Сеул предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил, чтобы его страна, КНДР, США и Китай объявили об окончании войны на Корейском полуострове.

Глава государства, выступая на ГА ООН, сказал, что Сеул привержен достижению полного, длительного мира в регионе. Он призвал «к скорому возобновлению диалога между двумя Кореями, а также между США и КНДР». По его мнению, если корейские стороны объявят о конце войны, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.

«Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена», – приводит его слова РИА «Новости».

Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что «Корейский полуостров сможет на своем примере продемонстрировать силу диалога и сотрудничества для достижения мира», передает ТАСС.

Напомним, весной сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным «американским попугаем» после того, как он осудил ракетные пуски Северной Кореи.