 

Сеул предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове

22.09.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил, чтобы его страна, КНДР, США и Китай объявили об окончании войны на Корейском полуострове.

Глава государства, выступая на ГА ООН, сказал, что Сеул привержен достижению полного, длительного мира в регионе. Он призвал «к скорому возобновлению диалога между двумя Кореями, а также между США и КНДР». По его мнению, если корейские стороны объявят о конце войны, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.

«Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена», – приводит его слова РИА «Новости».

Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что «Корейский полуостров сможет на своем примере продемонстрировать силу диалога и сотрудничества для достижения мира», передает ТАСС.

Напомним, весной сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным «американским попугаем» после того, как он осудил ракетные пуски Северной Кореи.



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