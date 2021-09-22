Свекор прострелил невестке голову из-за раздела имущества при разводе

В Москве в подъезде обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями головы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, информирует ГСУ СК по городу.

Как сообщается на сайте главка, тело женщины 1985 года рождения обнаружили во вторник вечером в подъезде жилого дома. Сообщается о «признаках насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы». Открыто уголовное дело об убийстве.

По версии следователей, «преступление совершил бывший свекор потерпевшей» 1955 года рождения. Убийство, как считают в СК, произошло из-за «бракоразводного процесса, а также раздела имущества с сыном подозреваемого».