 

Свекор прострелил невестке голову из-за раздела имущества при разводе

22.09.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве в подъезде обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями головы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, информирует ГСУ СК по городу.

Как сообщается на сайте главка, тело женщины 1985 года рождения обнаружили во вторник вечером в подъезде жилого дома. Сообщается о «признаках насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы». Открыто уголовное дело об убийстве.

По версии следователей, «преступление совершил бывший свекор потерпевшей» 1955 года рождения. Убийство, как считают в СК, произошло из-за «бракоразводного процесса, а также раздела имущества с сыном подозреваемого».



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