 

В Судане группа военных пыталась совершить переворот

22.09.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 20 офицеров во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии. После этого они попытались захватить офисы нескольких государственных СМИ, в том числе радио в Омдурмане, втором по величине городе Судана.

Руководители переворота планировали арестовать членов Суверенного совета Судана. Они перекрыли танками дорогу к старому мосту в Омдурмане, рассказали собеседники телеканала. 

По информации Al Jazeera, министр информации Судана Хамза Балул заявил, что ситуацию удалось взять под контроль. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

Один из высокопоставленных источников CNN в правительстве Судана сообщил об аресте около 40 офицеров.

Контекст:

Власти Судана полагают, что предпринявшие попытку переворота военные были лояльны к бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, пишет Reuters.

Аль-Башир управлял Суданом с 1983 года. В 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Данилюк: Появились основания надеяться, что Коломойский будет осужден в Украине

27.08 / Из горящего общежития в новой Москве спасли двух человек

07.03 / Пионтковский о санкциях из-за Навального: Для США это стартовый пакет, а для Европы – отмазаться

08.07 / Пекин выразил недовольство планами США разместить ракеты «на пороге» Китая

11.03 / Мать и бабушка избили ребенка за медленные сборы в школу в Домодедово

20.10 / Немецкие праворадикалы всё больше увлекаются спортивными единоборствами

06.05 / Меркель поблагодарила США за «руку примирения» после Второй мировой войны

27.12 / Нейробиологи пояснили, почему предпочитают не включать левшей в фокус-группы

06.01 / Эмма Стоун ждет первенца – СМИ

29.03 / Пандемия COVID-19. Жителям Мальты запретили собираться более двух человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика