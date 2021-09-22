В Судане группа военных пыталась совершить переворот

Более 20 офицеров во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии. После этого они попытались захватить офисы нескольких государственных СМИ, в том числе радио в Омдурмане, втором по величине городе Судана.

Руководители переворота планировали арестовать членов Суверенного совета Судана. Они перекрыли танками дорогу к старому мосту в Омдурмане, рассказали собеседники телеканала.

По информации Al Jazeera, министр информации Судана Хамза Балул заявил, что ситуацию удалось взять под контроль. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

Один из высокопоставленных источников CNN в правительстве Судана сообщил об аресте около 40 офицеров.

Контекст:

Власти Судана полагают, что предпринявшие попытку переворота военные были лояльны к бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, пишет Reuters.

Аль-Башир управлял Суданом с 1983 года. В 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

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