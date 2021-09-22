 

Пермскому стрелку ампутировали ногу – СМИ

22.09.2021, 0:08, Новости дня
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По данным источника, состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ, в сознание не приходил.

Telegram-канал Mash пишет также со ссылкой на собственные источники, что ногу ампутировали, так как одно из ранений Бекмансуров получил в бедро и был поврежден сосудистый пучок. Помимо этого, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.

Контекст:

20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета началась  стрельба, в результате которой шесть человек погибли и 24 пострадали. Во время задержания стрелок был ранен.

Позднее стало известно, что задержанный – студент этого вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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