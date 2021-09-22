Зеленский обсудит с Гутерришем участие представителя ООН в Крымской платформе – Никифоров

“На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. [Зеленский и Гутерриш] будут говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности поддержке именно Крымской платформы”, – сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что ООН является крупнейшим потребителем товаров и услуг, поэтому президент Украины планирует обсудить усиление экономического сотрудничества с организацией.

“ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на $20 млрд. Украина от этого имеет немалую часть, но потенциал для увеличения этого показателя большой. Наша страна может предоставлять транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую IT-отрасль, это также среди того, что требует ООН”, – сообщил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

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