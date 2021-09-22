 

Украинский политзаключенный в РФ Коломиец: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение

22.09.2021, 0:08, Новости дня
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В письме Коломиец поблагодарил всех, кому небезразлична судьба его семьи, и попросил продолжать поддерживать его жену, “потому что если она отчается, то некому будет меня подбадривать”.

“Надежды, конечно, уже нету ни на обмен, ни на освобождение. Наша история устарела, придется досиживать четыре года”, – написал политзаключенный.

https://www.facebook.com/galina.kolomiec07/posts/6064066323667503

Контекст:

Жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под сомнение.

После задержания Коломийца перевезли в Крым, где обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.

В ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано, что Коломиец не является фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудников “Беркута”, которое расследуется в Украине.

В июне 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает наказание в Краснодарском крае. Российский правозащитный центр “Мемориал” включил украинца в список политзаключенных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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