Система отопления на Полиграфе восстановлена

В Рыбинске устранили аварию на сетях, которая мешала запустить отопление целого микрорайона.

Котельная начала работать ночью, в детских садах и школах прогреваются батареи, идет постепенное подключение многоквартирных домов.

Непосредственно работу на сетях, где обнаружили утечку, бригада «Рыбинской генерации» завершила в районе 19 часов 21 сентября. Далее несколько часов потребовалась на заполнение системы, чтобы можно было дать пуск котельной. Это произошло в районе часа ночи.

– Держим вопрос на жестком контроле, мониторим ситуацию в детских садах и школах. Сейчас в социальных учреждениях батареи начали нагреваться, но на нормативную температуру в помещении выйдут только через пару дней, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На территории микрорайона расположены три дошкольных учреждения. В детских садах № 31 и № 94 тепло подается, в ДС№ 22 идет заполнение системы. В школе № 32 батареи нагреваются в одном из корпусов, в другом оперативно устраняют локальную аварию на внутренних сетях.

– В настоящее время система отопления в микрорайоне восстановлена полностью, – подтвердили в «Рыбинской генерации».

Подключение к теплу многоквартирных домов продолжается, эту работу выполняют управляющие компании.

Напомним, вчера пресс-служба администрации города рассказала, что в Рыбинске устраняют аварию на сетях, которая не позволяет запустить котельную микрорайона Полиграф.

Утечку на теплотрассе ликвидирует бригада «Рыбинской генерации». Специалисты будут работать сколько потребуется, чтобы запустить котельную и подать тепло потребителям – в жилые дома и объекты соцсферы.

В тоже время, среднесуточная температура в предыдущее пять дней колебалась от 8,1 градуса (15 сентября) до 4,7 градуса (20 сентября).

Разрыв трубы на основной теплотрассе в районе улицы Куйбышева на Полиграфе произошел ночью. Утечку обнаружили по большому перерасходу теплоносителя. Уже начавшую работу котельную пришлось остановить, чтобы выполнить ремонт участка сети. В оперативном порядке «Рыбинская генерация» получила все необходимые согласования на проведение земляных работ и с обеда приступила к устранению аварийной ситуации.

– Подобные ситуации при заполнении теплосетей случаются даже после выполнения предварительных гидравлических испытаний. В рабочем режиме теплоноситель подается под давлением и с высокой температурой, происходит расширение материала, и выявляются такие дефекты. Ремонтные работы будут проведены сегодня, подача отопления будут восстановлена в полном объеме, – сказал Александр Киселев, заместитель технического директора «Рыбинской генерации».

Весь район на время ремонта остается без отопления. Горячая вода в дома и объекты соцсферы подается.

– В начале отопительного сезона аварийность на сетях происходит наиболее часто. Задача коммунальных служб – оперативно реагировать, устранять. Сейчас по городу несколько таких точек: на Полиграфе, на Слипе, были в Мариевке, но уже устранены. Держим ситуацию на контроле, принимаем сигналы от жителей, работаем с «Рыбинской генерацией» и управляющими компаниями, – подчеркнул Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Отопительный сезон начался в Рыбинске 14 сентября. В первую очередь тепло стали подавать в детские сады, школы, учреждения культуры и спорта. С 20 сентября началось подключение жилых домов. На 21 сентября работают 26 из 27 городских котельных. Подключение социальных объектов составляет 84 %, жилого фонда – 76 %.