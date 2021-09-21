Шпилькин: «Единая Россия» получила 14 млн «аномальных» голосов

Без фальсификаций «партия власти» набирает 31-33%.

Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин опубликовал на своей странице в фейсбуке первые данные анализа официальных итогов выборов в Государственную думу.

Исследователь отобразил в двух графиках данные по 96 840 участкам (107,9 млн избирателей из 109,2 млн).

Данные: Сергей Шпилькин

На первом графике — гистограмма голосов за партии по интервалам в процентах явки. Зеленая линия — официальные данные ЦИК по голосам за партию власти. Согласно этим данным, на явке в 95% наблюдается «зуб» — резкий рост голосов за «Единую Россию». Тонкая линия — гистограмма голосов за все партии, кроме «ЕР». Шпилькин предположил, что заштрихованная площадь на графике — между официальными данными ЕР и тонкой линией — дает размер вброса, который может составить около 13,8 млн голосов.

Аномальный рост за «Единую Россию» на явке 95% может быть связан с московским электронным голосованием, считает аналитик.

На втором графике — результаты партий в зависимости от явки по участкам. «Плотное ядро» в середине — предположительно, нефальсифицированные участки, центр ядра для «ЕР», который дает оценку реальной явки и реального результата партии. Как предполагает Шпилькин,

на нефальсифицированных участках явка в среднем 38% (как в 2016 году), а «ЕР» получает 31-33% голосов (как в 2011 году).

Трехдневные выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября. Как отчитались в ЦИК, на выборах в Госдуму «ЕР» получила 49,82% голосов по спискам и победила в 198 одномандатных округах, чем обеспечила себе конституционное большинство. Электронное голосование проводилось в Москве (на московской платформе, где впервые применялась опция «переголосования»), а также в Севастополе, в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях (на федеральной платформе).

Электронное голосование перевернуло результаты выборов в столице. Многие кандидаты от «Умного голосования», лидирующие по итогам подсчета голосов на участках, уступили кандидатам из «списка Собянина» в самый последний момент. Предположительно, это произошло из-за ввода в систему результатов электронного голосования.

Такая ситуация, в частности, возникла в ЦАО (где соревновались кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и кандидат от «ЕР» Олег Леонов), в Ленинградском округе (самовыдвиженец Анастасия Брюханова и кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская) и Кунцевском округе (кандидат от КПРФ Михаил Лобанов и кандидат от «ЕР» Евгений Попов).

—