 

Оксана Дмитриева намерена инициировать появление в Госдуме «депутатов-фракций»

21.09.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Создание статуса «депутат-фракция» в Госдуме было бы очень удобно для одномандатников, это давало бы нам право на выступление и избавило от репутации, образно говоря, парий», – отметила газете ВЗГЛЯД депутат питерского Закcобрания Оксана Дмитриева. Кандидат от «Партии роста» Дмитриева проходит в Госдуму по итогам прошедших выборов.

«Депутаты, которые единолично прошли в парламент от малых партий, все равно представляют интересы определенной части россиян, поэтому введение в регламент Госдумы понятия «депутат-фракция» отвечало бы нормам справедливости. Но, думаю, в ближайшее время это вряд ли будет сделано», – указала руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Она также допустила создание коалиции со своим участием, а также депутатов от партий «Родина» Алексея Журавлева и «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова с самовыдвиженцами, например – с актером Дмитрием Певцовым и общественным деятелем Анатолием Вассерманом. «Еще когда я была в третьем созыве, мы иногда объединялись с депутатами очень разных взглядов и обсуждали повестку. Так что, в нынешнем составе парламента я бы такое тоже приветствовала», – подчеркнула политик.

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.

Председатель ЦИК Элла Памфилова нынешнюю назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



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