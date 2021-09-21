Полиция задержала захватившего заложников мужчину в Германии

Мужчина, который захватил в заложники пассажиров туристического автобуса на юге Германии, задержан, сообщила полиция административного округа Средняя Франкония.

Полиция сообщила, что «оружие пока не удалось обнаружить», но «обыск автобуса продолжается». О жертвах или пострадавших не сообщается. Вскоре полиция планирует разблокировать дорогу, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что в Баварии вооруженный человек взял в заложники, предположительно, троих пассажиров туристического автобуса, который приехал из-за границы. По данным СМИ, в автобусе произошла ссора, а один из пассажиров оказался вооружен.