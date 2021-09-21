Мнение: Образы и “кое-что”

Оставшаяся еще на плаву команда Навального очень даже предсказуемо и довольно агрессивно огрызается, защищая свое детище — бренд «Умного голосования». Характерный посыл, который повторяется в разных вариациях – «вы льете помои на людей, пытающихся хоть как-то и хоть что-то делать». Пример ниже я сознательно обезличил – эти примеры интересны не авторством, а содержанием.

«Помои» – это, понятно, эмоции, а вот «хоть как-то» и «хоть что-то» – это и есть концентрированная суть претензий к «умному голосованию» и его сторонникам, если подходить с рациональных позиций.

«Хоть как-то» – попробуйте сказать жене на ее просьбу повесить полку. Вариант полки, висящей «как-нибудь», вряд ли вызовет у нее восторг, а возражения: «Ну я же хоть что-то, но сделал» приведет к предсказуемой реплике или даже тираде навстречу. И, кстати, вполне справедливой.

Никакой разницы с любыми другими видами человеческой деятельности у такого подхода нет. Человек разумен не потому, что имеет полтора килограмма мозга (у слона, к примеру, он потяжелее), а потому, что способен проектировать свою деятельность. То есть — осознавать последствия своих действий.

Никакого иного результата у предложенной технологии «умного голосования» не было и быть не могло. Я бы, кстати, понял, если бы его сторонники вышли и сказали – «всё идет по плану». «Мы именно на это и рассчитывали». «Нам нужен был именно отрицательный результат». Но выйти и так сказать они не могут: они позиционировали технологию как победную. Выходим, побеждаем и скромно принимаем поздравления. И если народ в массе своей не купился на эту уловку, то не народ виноват, а те, кто пытался её "впарить". Если ты не можешь продать свой товар, то либо товар так себе, либо ты — плохой продавец. Хороший товар купят просто потому, что он хороший. Значит, это вы не смогли доказать замечательные стороны своего предложения. Только и всего.

Сама по себе технология отрицательного голосования: «за любого, кроме Единой России» – это та же история, что продают на Украине: «Украина — не Россия». Очень познавательно. А Москва, к примеру — не Кемерово. И не Шанхай. И что? Если вы не в состоянии построить образ будущего — то кто вам доктор? Это касается и Украины, и Навального, и вообще любого.

Самое любопытное, что Навальный (и его команда) были на своем месте и были очень хороши, выступая в качестве команды расследователей. Здесь они делали на порядки более полезную работу. Путинский «мафия стейт» – конструкция монолитная. Эдакий монокристалл, заботливо выращенный из всех возможных человеческих пороков. Он не способен ни к трансформации, ни к изменению, ни к реформированию. Нет такой опции. Его можно только разрушить, демонтировать. Любая система, даже самая монолитная (а такие, между прочим, как раз-таки и самые хрупкие) всегда разрушается от внутренних напряжений и противоречий. Рано или поздно. Путинская система прошла по пути накопления разрушительных противоречий достаточно длинный путь, пройдя целую череду кризисов и войдя в катастрофический сюжет. Еще не полностью, но уже скоро она окажется там целиком.

В этом смысле Навальный, который долбил со своим ФБК в одну и ту же точку, разоблачая тотальную коррупцию снизу доверху (при том, что строго говоря, в рентной средневековой экономике коррупции нет, а есть нечто иное), действовал как человек, который вбивает клин в огромный монолитный камень. Удар за ударом клин вызывает в монолите внутренние напряжения, которые затем становятся трещинами — и в конце концов камень раскалывается.

Но по какой-то неизвестной причине жанр расследования из будничной работы (повторюсь — очень полезной и достаточно эффективной) превратился в шоу и карнавал, у которого совершенно иной жанр и иная аудитория. Вместо создания зародышей будущих структур, вместо работы с думающим и умеющим работать, пусть и немногочисленным, контингентом, люди Навального и он сам пошли по пути шоуменов, для которых численность аудитории была куда как более важна, чем ее качество. И получили «Пусть говорят», "Здорово жить" или "Воскресный вечер", но просто про другое.

А низкоуровневая аудитория — штука специфическая. Вначале ты создаешь ее, а затем она начинает управлять тобой. И массовая аудитория, понятно, пожелала зрелищ — поэтому расследования потеряли качество, но пошли по пути «хайпа», а от каждого нового толпа требовала нового уровня иерархии, которую они затрагивали. Итог предсказуем: после дворца Путина рассказывать стало не о ком. Да, сейчас по инерции рассказывают про имущество продажных депутатов, пропагандистов и прочей челяди — но: «Это мелко, Хоботов».

Логично, что оставаться на плаву в условиях кризиса жанра можно было только одним: созданием нового рынка. И политическая деятельность стала для Навального таким рынком. В который он не умел и не умеет. И, думаю, не будет уметь. Это специфический вид деятельности, к нему нужны свои таланты, и далеко не каждый их имеет.

Успешный политик всегда продает образ будущего. Цельный, непротиворечивый и привлекательный. Хотя бы для части аудитории, которая в будущем может стать его электоратом. У Навального такого образа нет. Просто нет. Его сторонники могут с этим не согласиться, но я говорю об этом как человек, который знает, что такое образ будущего. Вокруг чего он строится, какие обязательные ингредиенты должны быть в этом блюде. Каковы достаточные и необходимые условия должны быть выполнены для того, чтобы некий набор лозунгов стал именно образом будущего. Нельзя взять какую-то сумму неструктурированных "хотелок" и выдать их за образ будущего. Это штука строгая и очень требовательная к своему содержанию. Этого образа, кстати, нет и у Путина — здесь они с Навальным близнецы-братья. До неразличимости. Отсюда, видимо, и нескрываемая ненависть друг к другу. Нет более лютых врагов, чем ближайшие родственники.

И вот вместо того, чтобы продолжать вбивать клин в монолит, Навальный бросил это дело, стал ходить вокруг и просто постукивать молоточком по камешку, рассказывая, что еще один ударчик — и каменюка рассыпется на мелкую щебеночку. Ну и что в таком случае можно получить? Да вот то, что и получается. А хождение с молоточком — это и есть «хоть что-то». Вроде бы человек делом занят, а смысла в этом — ровно ноль.

Поэтому верным сторонникам, адептам и тиффози «умного голосования» я лично могу предложить и в следующий раз пойти на «голосование». И потом, и ещё, и снова. И в очередной раз развести руками и сообщить, что народишко попался тупой и не понимающий своего счастья.

Признать, что «что-нибудь» – это совершенно не то, «что надо», им недоступно.

Монолитная система всегда распадается от внутренних напряжений. Значит, их нужно усугублять и расширять, действуя вопреки механизмам устойчивости этой системы. Вбивать клин, иначе говоря, расширять трещины. А когда камень рассыпется, у вас должно быть понимание — что делать дальше. Это и есть образ будущего, который предстоит воплощать. Нет его — расколотый камень просто будет валяться. И его поднимет кто-то другой. А чтобы его поднять — нужны пусть и немногочисленные, но сторонники, способные распространять образ будущего в массы, привлекая их, когда те будут дезориентированы распадом системы. Будущее придется строить, а значит – ему потребуются мотивированные строители.

Ничего из этого у Навального и его людей нет. Если бы было — пусть даже и то, с чем я бы, к примеру, не согласился, то можно было бы вести какой-то предметный разговор. Но его нет. Поэтому упреки в том, что народишко не тот попался и не понимает умных речей — это разговоры в пользу бедных. Вы сами, ребята, понятия не имеете, что вы делаете. Вы делаете «хоть что-то» и «хоть как-то». Ну так продолжайте, кто же против?

У природы есть законы эволюции. У социума есть исторические законы развития — аналог эволюции. И те, и другие — равнодушны к любым субъектам процесса. Вы либо используете законы развития, либо действуете вопреки им. В первом случае у вас появляется шанс, во втором — его нет. «Умное голосование» и его сторонники — это исторический тупик. Или тупик эволюционный, кому как нравится. Режим, кстати, где-то на уровне спинного мозга прекрасно понимает всю пользу для себя, а потому запрещает «УГ», но так, что оно вроде бы запретно (а потому привлекает внимание), но в том же время работает. Полностью в интересах режима.

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