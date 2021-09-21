Мнение: Профессор, предотвративший панику….

Сегодня в Перми день траура…

Но в интернете про погибших и раненных уже практически не говорят. В ТОПе запросов Яндекса – Олег Сыромятников, преподаватель русского языка и литературы, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики и кафедры русской литературы.

Когда в коридорах Пермского государственного научно- исследовательского университета (ПГНИУ) раздавались выстрела и погибали люди, профессор отказался прерывать лекцию и начинать строить баррикаду у закрытой на замок железной двери… И правильно сделал. Если бы в аудитории началась паника, студенты могли кинуться к окнам и начать выпрыгивать. Именно это произошло в некоторых других аудиториях.

Не понимаю, почему профессор Сыромятников, вдруг, стал так интересен интернет-пользователям? Почему его осуждают? Вместо того, чтобы благодарить, что он не допустил паники и никто не свернул себе шею, сиганув в окно…

Фотографии отсюда и отсюда

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