 

Зеленский может передать Эрдогану список пленных крымских татар – Никифоров

21.09.2021, 23:14, Новости дня
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“Это поддержка, которую Турция могла бы оказать крымским татарам, в частности задержанному [замглавы Меджлиса крымскотатарского народа] Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Эрдогану и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар”, – сообщил он.

Кроме этого, Зеленский собирается обсудить с Эрдоганом экономические вопросы. 

“Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. Возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве”, – отметил Никифоров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала “Дом”. 84 из них – крымские татары. 

По ее словам, за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.

Зеленский 10 сентября заявил, что после возможной встречи в нормандском формате “будет возвращение какого-то количества людей”. “Я не верю во “всех на всех”. Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет”, – подчеркнул он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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