 

Украина переходит в “желтую” зону карантина, в США открылась Генассамблея ООН, миссия МВФ стартует в Украине. Главное за день

21.09.2021, 23:14, Новости дня
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Украина переходит в “желтую” зону эпидемической опасности

С 23 сентября по всей Украине будет введен “желтый” уровень эпидемической опасности. Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превысила допустимый показатель по всей Украине.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, западные области – в частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская – близки к попаданию в “красную” зону.

Ляшко сообщил также, что правительство намерено передать в Раду проект изменений в Уголовный кодекс, чтобы ввести уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов.

В Украине стартовала миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда с 21 сентября начинает работу в Украине. “Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также на укреплении антикоррупционных институтов и проекте госбюджета на 2022 год”, – рассказала первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Зеленский прилетел в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление на ассамблее запланировано на 22 сентября. Зеленский считает, что Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Крыму и Донбассу.

21 сентября в США Зеленский принял участие в открытии сессии ГА ООН, почтил память жертв терактов у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке, встретился с главой Еврокомиссии, а также с американскими представителями бизнеса и потенциальными инвесторами.

В России подсчитали голоса на выборах в Госдуму

По итогам подсчета 100% голосов на выборах в Государственную думу РФ, которые проходили с 17-го по 19 сентября, победила правящая партия “Единая Россия”, сообщили в российском ЦИК. Проходной барьер преодолели пять партий, но “Единая Россия” лидирует с большим отрывом и, как заявили в политсиле, получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва.

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что результаты выборов в Госдуму РФ были сфальсифицированы, а голоса россиян украдены.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса. Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Выборы в Госдуму сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Литвиненко

ЕСПЧ признал ответственность властей России за убийство экс-офицера ФСБ Александра  Литвиненко по иску его вдовы. В документе указано, что депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которые, по версии следствия, подсыпали Литвиненко в чай полоний, действовали от имени другого лица и как агенты российского государства.

Суд решил, что Россия должна выплатить заявителю €100 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €22,5 тыс. компенсации судебных расходов. В Кремле считают решение ЕСПЧ “голословным” и не собираются выполнять его.

Кроме того, Британия выдвинула обвинение уже третьему россиянину в причастности к отравлению на ее территории бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. У следствия есть основания полагать, что гражданин РФ Сергей Федотов – на самом деле Денис Сергеев, сотрудник российской военной разведки (ГРУ).

МИД Великобритании вызвал в связи с этим советника-посланника посольства России. 

Главный исполнительный директор “Нафтогазу” заявил об отставке

Главный исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Отто Ватерландер уведомил наблюдательный совет компании о намерении подать в отставку. По словам Ватерландера, “Нафтогаз” после смены руководства уже “не находится в стадии развития и очень большое количество решений заморожено”, а само он не может работать эффективно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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