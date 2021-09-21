Британская полиция предъявила обвинение в отравлении Скрипалей третьему россиянину

…генералу ГРУ Денису Сергееву.

Британская полиция впервые официально сказала имя третьего россиянина, которого правоохранители называют причастным к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте полиции.

Генералу ГРУ Денису Сергееву, который, как говорят британские правоохранители, пользовался псевдонимом «Сергей Федотов», было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2018 году, сообщили в Скотленд-Ярде. Сергеев объявлен в розыск.

Фото: полиция Британии

Свидетельства, собранные следственной группой, позволяют предположить, что «Федотов» неоднократно встречался во время событий 2018 года в центре Лондона с двумя другими россиянами, которым ранее было предъявлено обвинения в отравлении Скрипалей — с «Русланом Бошировым» и «Александром Петровым» (Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно), и что все эти люди являются членами ГРУ, сообщили в Скотленд-Ярде.

«В то время как общественное внимание постепенно отвлекалось от того, что произошло в Солсбери и Эймсбери, следственная группа оставалась абсолютно сосредоточенной, скрупулезно изучая доказательства дела. Это было одно из самых сложных расследований, когда-либо проводившихся в полиции по борьбе с терроризмом, и все участники продемонстрировали выдающиеся навыки, профессионализм и преданность делу», — сказал хаместитель помощника комиссара Дин Хейдон.

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания заявляла, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Сначала было известно о причастности к инциденту сотрудников ГРУ «Боширова» и «Петрова». Позже сообщалось о Сергееве, который приезжал в Лондон, по данным Bellingcat, под именем «Сергея Федотова». РФ все обвинения отрицает.

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