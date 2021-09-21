 

Британская полиция предъявила обвинение в отравлении Скрипалей третьему россиянину

21.09.2021, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…генералу ГРУ Денису Сергееву.

Британская полиция впервые официально сказала имя третьего россиянина, которого правоохранители называют причастным к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте полиции.

Генералу ГРУ Денису Сергееву, который, как говорят британские правоохранители, пользовался псевдонимом «Сергей Федотов», было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2018 году, сообщили в Скотленд-Ярде. Сергеев объявлен в розыск.

Фото: полиция Британии

Свидетельства, собранные следственной группой, позволяют предположить, что «Федотов» неоднократно встречался во время событий 2018 года в центре Лондона с двумя другими россиянами, которым ранее было предъявлено обвинения в отравлении Скрипалей — с «Русланом Бошировым» и «Александром Петровым» (Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно), и что все эти люди являются членами ГРУ, сообщили в Скотленд-Ярде.

«В то время как общественное внимание постепенно отвлекалось от того, что произошло в Солсбери и Эймсбери, следственная группа оставалась абсолютно сосредоточенной, скрупулезно изучая доказательства дела. Это было одно из самых сложных расследований, когда-либо проводившихся в полиции по борьбе с терроризмом, и все участники продемонстрировали выдающиеся навыки, профессионализм и преданность делу», — сказал хаместитель помощника комиссара Дин Хейдон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Энд шпиль

Корреспондент «Новой» поехала в Солсбери и узнала, что изменилось в городе через год после отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания заявляла, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Сначала было известно о причастности к инциденту сотрудников ГРУ «Боширова» и «Петрова». Позже сообщалось о Сергееве, который приезжал в Лондон, по данным Bellingcat, под именем «Сергея Федотова». РФ все обвинения отрицает.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Мнение: Размышления о роли учителя в современном обществе

18.12 / Алексей Панин снялся обнаженным с накрашенными губами

21.09 / В сарае под Москвой лежала мумия

01.07 / Прямая линия с Владимиром Путиным: трансляция

18.05 / В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

26.03 / Политолог Карбалевич о подготовке белорусских силовиков к весенним протестам: Власть испугана

23.12 / Диетолог: Цельнозерновые макароны признаны мощным средством для долголетия

15.04 / Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение

25.03 / Скандалы: Кодекс нечисти

19.04 / В России зарегистрировали первый экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 после вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика