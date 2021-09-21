Пассажиров туристического автобуса взяли в заложники в Германии

В Баварии вооруженный человек взял в заложники, предположительно, троих пассажиров туристического автобуса, сообщили СМИ.

Автобус приехал из-за границы. Полиция перекрыла трассу, задействованы силы спецназначения. Bild пишет, что прозвучало три выстрела, в воздухе находится полицейский вертолет. По данным издания, в автобусе могла произойти ссора, передает РИА «Новости».