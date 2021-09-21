 

Пассажиров туристического автобуса взяли в заложники в Германии

21.09.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Баварии вооруженный человек взял в заложники, предположительно, троих пассажиров туристического автобуса, сообщили СМИ.

Автобус приехал из-за границы. Полиция перекрыла трассу, задействованы силы спецназначения. Bild пишет, что прозвучало три выстрела, в воздухе находится полицейский вертолет. По данным издания, в автобусе могла произойти ссора, передает РИА «Новости».



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