Пассажиров туристического автобуса взяли в заложники в Германии
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В Баварии вооруженный человек взял в заложники, предположительно, троих пассажиров туристического автобуса, сообщили СМИ.
Автобус приехал из-за границы. Полиция перекрыла трассу, задействованы силы спецназначения. Bild пишет, что прозвучало три выстрела, в воздухе находится полицейский вертолет. По данным издания, в автобусе могла произойти ссора, передает РИА «Новости».
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