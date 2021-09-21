 

Эксперт назвал условие для возможного согласия Газпрома увеличить поставки в ЕС

21.09.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГазпром мог бы нарастить поставки в Евросоюз в обмен на ускоренную сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Станислав Митрахович, комментируя призыв Международного энергетического агентства к РФ увеличить экспорт газа на Запад.

«Теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт. Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается вопросом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», отметил собеседник.

Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС. «Никто не сказал бы нам спасибо за безвозмездное увеличение поставок. Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – напомнил Митрахович.

Международное энергетическое агентство (МЭА), штаб-квартира которого расположена в Париже, во вторник выпустило заявление о ситуации с мировыми ценами на газ. МЭА признало, что РФ выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам в Европу.

Однако Европа, предупредили в МЭА, предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки голубого топлива из РФ – ниже уровня 2019 года.

«МЭА считает, что РФ могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для РФ подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.

По прогнозу главы Газпрома Алексея Миллера, Евросоюз войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа. На сегодня он составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его, уверен Миллер, не наверстать.

Строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки планируется начать в октябре. Однако эти сроки и объемы газа зависят от нескольких факторов, прежде всего от итогов процедуры сертификации трубы.



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