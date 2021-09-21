В самой длинной пещере нашли ранее неизвестные проходы

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21.09.2021, 22:52, Новости дня
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На карту самой длинной из известных в мире пещер нанесены новые тоннели и проходы общей длиной около тринадцати километров. Речь идет о системе подземелий в национальном парке Мамонтова, который расположен в американском штате Кентукки.

Теперь длина самой большой в мире пещеры составляет 676 километров! Но это, возможно, еще не все. Дело в том, что исследователи периодически обнаруживают новые тоннели, как и случилось в последний раз.

Кстати, самой длинной данная пещерная система была признана в 1969 году. Тогда-то ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Однако 52 года назад было известно всего лишь о тоннелях общей длиной в сто пять километров. Как видим, с тех пор она «выросла» более чем в шесть с половиной раз. Местная порода состоит из известняка. Поэтому пещеры действительно могут расширяться со временем в результате быстрой эрозии.



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