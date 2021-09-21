 

Мнение: Раненые

21.09.2021, 22:36, Разное
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Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете отправят на лечение в Москву во вторник, 21 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

Вдумаемся. Семь пострадавших для Перми. Город с населением ровно 1 млн человек по переписи 2012 года. Мегаполис, говоря иначе. Но раненых приходится отправлять в Москву. Это, кстати, обычная практика — после пожара в «Зимней вишне» или взрыва в Магнитогорске людей тоже эвакуировали именно в Москву спецсамолетами.

Это самое видимое представление об уровне и состоянии медицины в России. Всё, что сложнее пореза кухонным ножом, можно гарантировано вылечить только в Москве. Иначе — фифти-фифти. Повезет-не повезет. Майские указы, как мы видим, работают.

Вопрос в пространство. Это чудо, которое снова прячется в подвале, стращает нас внешней угрозой. Кругом враги и все вот это. Соответственно, под эту волну выделяются какие-то неизвестные (секрет), но по-видимому, просто сумасшедшие деньги на всякое аналогов не имеющее добро. И опять же — неизвестной степени качества, готовности и количества. Ибо опять же секрет.

С кем это чудо воевать собралось, если семь раненых приходится везти в Москву? Семь. Что цифрами, что прописью — не семьсот и не семь тысяч. Просто семь. Или оно воевать собралось без раненых? Так не бывает. Или оно будет их просто бросать? Ну, как вариант. Вот на это как раз очень даже похоже.

Источник: Эль Мюрид



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