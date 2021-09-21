Мнение: Раненые

Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете отправят на лечение в Москву во вторник, 21 сентября. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

Вдумаемся. Семь пострадавших для Перми. Город с населением ровно 1 млн человек по переписи 2012 года. Мегаполис, говоря иначе. Но раненых приходится отправлять в Москву. Это, кстати, обычная практика — после пожара в «Зимней вишне» или взрыва в Магнитогорске людей тоже эвакуировали именно в Москву спецсамолетами.

Это самое видимое представление об уровне и состоянии медицины в России. Всё, что сложнее пореза кухонным ножом, можно гарантировано вылечить только в Москве. Иначе — фифти-фифти. Повезет-не повезет. Майские указы, как мы видим, работают.

Вопрос в пространство. Это чудо, которое снова прячется в подвале, стращает нас внешней угрозой. Кругом враги и все вот это. Соответственно, под эту волну выделяются какие-то неизвестные (секрет), но по-видимому, просто сумасшедшие деньги на всякое аналогов не имеющее добро. И опять же — неизвестной степени качества, готовности и количества. Ибо опять же секрет.

С кем это чудо воевать собралось, если семь раненых приходится везти в Москву? Семь. Что цифрами, что прописью — не семьсот и не семь тысяч. Просто семь. Или оно воевать собралось без раненых? Так не бывает. Или оно будет их просто бросать? Ну, как вариант. Вот на это как раз очень даже похоже.

—