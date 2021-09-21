Мнение: Охота на граждан демократического Гаити

Охота на граждан демократического Гаити, пытающихся попасть в США через мексиканскую границу. Гаитяне пытаются вброд перейти реку и прорваться через конные патрули на границе.

Несколько сотен уже депортированы из США обратно на Гаити. Еще около 15 000 скопились у моста на границе с США и пытаются прорваться в "страну свободы" через реку Рио-Гранде в штат Техас.

У себя на Родине, где США долгое время культивировали либеральную демократию (некоторое время страну курировал Фонд Клинтонов), их не ждет ничего хорошо. Часть населения имеет там существенные проблемы с доступом к продовольствию и медикаментам, что усугубляется проблемами вызванными недавним землетрясением.

Стоит также отметить, что не так давно на Гаити лицами связанными с спецслужбами США был убит местный президент. В общем, демократический остров, где никогда не было коммунистического правления, является собой наглядный пример демократии по-американски в Латинской Америке. Попытки же сбежать к благодетелям, понимания не встречают.

Навстречу американской мечте!

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