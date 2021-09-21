 

Мнение: Надругательство?

21.09.2021, 22:22, Разное
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«ВКонтакте» заблокировал аккаунт Эльвиры Дмитриевой, которая умерла в 2019 году. С 2017 года и до самой смерти Эльвира работала координатором казанского штаба Навального.

Эльвира умерла еще до того, как Мосгорсуд признал сеть региональных штабов Навального и ФБК экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории России.

Но страницу Эльвиры во «ВКонтакте» заблокировали именно сегодня. Через два года после ее смерти. Если это не надругательство над памятью Эльвиры Дмитриевой, что это?

Фотография Эльвиры Дмитриевой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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