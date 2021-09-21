Профессор-инфекционист Крамарев: Локдаун неотвратим. Он будет гибридным

Он отметил, что сейчас в Украине самое начало третьей волны эпидемии коронавирусной болезни, а пик, по прогнозам Минздрава, может быть в ноябре. Профессор считает, что о максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то на пике может быть и по 20 тыс. новых случаев заболевания в сутки.

“Скорее всего, новый локдаун неотвратим. Но он будет гибридным. Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун”, – сказал профессор.

Он отметил, что считает такой подход неправильным – по его мнению, должен быть, как и раньше, полный локдаун для всех, без привилегий в посещении публичных мест для вакцинированных.

“Теория коллективного иммунитета провалилась. Как оказалось, остановить пандемию с помощью вакцинации невозможно… Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже для привитых должны быть ограничения”, – сказал Крамарев.

В то же время он подчеркнул, что вакцинация очень важна, так как защищает от тяжелого течения болезни. Самым главным он назвал защиту для группы риска, так как по его информации, в стационары поступают в основном именно они, “начиная с возрастных и заканчивая людьми из медицинских групп риска”.

Профессор считает, что даже в условиях циркуляции “Дельта”-штамма процент смертности останется на том же уровне.

“Прежде всего потому, что наши стационары уже более или менее готовы, врачи более-менее имеют опыт лечения коронавируса. Судя по тому, что пишут в научной литературе, летальность от “Дельты” не выше, чем от предыдущих штаммов вируса”, – рассказал он.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

—