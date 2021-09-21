 

Судью из Мукачево приговорили к семи годам тюрьмы, он получил 2 тыс. грн взятки

21.09.2021, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Срок получил и бывший начальник юридического отдела управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 года судья при посредничестве чиновника ПФУ получил 2 тыс. грн взятки. За эту сумму судья должен был вынести судебное решение в пользу истца к управлению соцзащиты населения Мукачевской райгосадминистрации.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3678486395587850

В итоге судье назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Его сообщник получил шесть лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о судье Михаиле Паке и начальнике юридического отдела Олеге Маковском.

“Судьи ВАКС Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Белоус признали вину судьи Пака и посредника Маковского. Судьи установили отсутствие [факта] провокации взятки”, – отметил центр в Telegram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Песков оценил отношения РФ и США

07.12 / “Хочу как Билык”. Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим

07.07 / В Эстонии заявили о симметричном ответе на высылку консула из Петербурга

31.10 / Плотность Девы оказалась частью поглощенной Млечным Путем галактики

01.01 / “Если нос сломался – придется делать ринопластику”. Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой

16.09 / Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров

17.07 / Россия сократила вложения в госдолг США

25.01 / Нескоромному подготовили подозрение и разыскивают – Бутусов

10.09 / Мурманским рыбакам-любителям разрешат продавать улов

27.11 / “Сколько лет Андрею – столько я и бухаю”. Потап рассказал о своем опыте партнерских родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика