Судью из Мукачево приговорили к семи годам тюрьмы, он получил 2 тыс. грн взятки

Срок получил и бывший начальник юридического отдела управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 года судья при посредничестве чиновника ПФУ получил 2 тыс. грн взятки. За эту сумму судья должен был вынести судебное решение в пользу истца к управлению соцзащиты населения Мукачевской райгосадминистрации.

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В итоге судье назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Его сообщник получил шесть лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о судье Михаиле Паке и начальнике юридического отдела Олеге Маковском.

“Судьи ВАКС Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Белоус признали вину судьи Пака и посредника Маковского. Судьи установили отсутствие [факта] провокации взятки”, – отметил центр в Telegram.

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