 

Немного успокаивает, что в Украине переболело гораздо больше людей, чем это говорит статистика – врач-пульмонолог о новой волне COVID-19

21.09.2021, 22:20, Новости дня
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“Меня немного успокаивает, что у нас переболело гораздо больше людей, чем это говорит официальная статистика. К тому же, когда начиналась первая волна прошлого года, мы вообще не знали, что с этим делать… Этот уровень растерянности и стресса не передать. Сейчас мы уже имеем опыт, мы чувствуем пациентов с COVID-19 кожей, у нас есть кислород, есть средства индивидуальной защиты. Мы вооружены”, – отметила Гук.

Инфекционист-пульмонолог выразила надежду, что несмотря на рост количества новых случаев заболевания, в Украине не будет коллапса системы здравоохранения.

“И потому, что врачи уже опытные и не испуганы и людей, чувствительных к COVID-19, меньше. Кто-то вакцинирован, и если заболеет, то легко, кто-то уже переболел и вряд ли будет болеть тяжело”, – подчеркнула Гук.

Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, врач рекомендовала как можно меньше бывать в местах с большим скоплением людей и надевать новую маску, если туда отправляетесь. Если же заболели – сидеть дома.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,35 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 тыс. пациентов с COVID-19 (20 сентября – 137 человек), выздоровело около 2,23 млн человек.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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