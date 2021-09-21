Что необходимо сделать в огороде, в саду и в цветнике в октябре: долгосрочный прогноз погоды по регионам

В октябре дачники проводят на огороде работы по подготовке к следующему сезону. В 2021 году в большинстве регионов страны начало месяца будет теплым, солнечным и сухим, а в середине пойдут дожди и похолодает.

Какой будет погода в Центральном округе

В Москве и Подмосковье, а также в Ярославской и Владимирской областях начало октября порадует дачников теплой погодой. Температура воздуха не будет опускаться ниже 11-12 °С. Ближе к середине месяца ожидаются дожди, а дневная температура снизится до 8-9 °С. В других регионах погода будет такая:

в Смоленской области – в начале месяца 11-13 °С, дожди, в конце октября – 7-9 °С;в Воронежской и Брянской — в начале октября до 15 °С, дожди с грозами, в конце месяца 10 °С;в Костромской и Тверской областях – в начале месяца 8-9 °С, в конце – 5-6 °С;в Калужской области — в начале месяца 10-12 °С, дожди, в конце – 8-9 °С. В середине месяца установится сухая погода.

Советы дачникам Центрального округа

В этом регионе дачники в саду в октябре собирают урожай поздних груш и яблок. Также огород можно очистить от растительных остатков. Соберите здоровые листву и траву в компост, а все остальное сожгите. Также счистите деревянной лопаткой поврежденные участки коры с деревьев, чтобы в этих местах не зимовали вредители.

На огороде обработайте почву против болезней, к примеру, медьсодержащими препаратами. В конце месяца посадите озимые лук и чеснок. Перекопайте землю, одновременно внося удобрения и при необходимости известь для раскисления.

В цветнике в конце октября можно посадить луковичные. Подстригите в последний раз газон и прочистите его граблями для аэрации. Также в конце месяца можно подсеять траву в газоне на проплешинах.

Погода в Северо-Западном округе

В Ленинградской области первые дни октября будут испорчены дождями. Позднее дожди будут идти реже. В первой половине месяца температура воздуха будет равна 7-9 °С. Ближе к концу октября похолодает — столбик термометра начнет опускаться до 0 °С.

В других областях в начале месяца погода будет такой:

в Архангельской — 7-8 °С;в Мурманской — 3-5 °С;в Новгородской, Вологодской, Псковской — 9-12 °С;в Калининградской — 12-14 °С, небольшие дожди;в Карелии — 7-8 °С;в республике Коми — 5-7 °С, дожди;на Крайнем Севере — 3-4 °С, плотные облака.

К концу месяца в регионах установится погода:

в Архангельской области — похолодает, пойдут дожди;в Мурманской — 3-5 °С, дожди;в Новгородской, Псковской, Вологодской — 6-7 °С;в Калининградской области — похолодает;в Карелии — 1-2 °С, частые осадки;в Коми — 2-4 °С;на Крайнем Севере — 2-4 °С.

Советы дачникам Северо-Западного округа

В октябре на Северо-Западе уже достаточно холодно. В начале месяца можно посадить лук и чеснок, перекопать и удобрить землю. В цветнике ближе к середине месяца укройте пионы и другие многолетники.

В саду выполните легкую обрезку плодовых деревьев. Удалите больные и засохшие ветки. Не обрезайте деревья слишком сильно. Основную обрезку лучше проводить весной.

Погода в Поволжском округе

В Поволжском регионе погода в начале октября установится такая:

в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях — 12-14 °С, дожди;в Татарстане, Удмуртии — 7-9 °С, дожди;в Пермском крае и Кировской области — 6-9 °С;в Башкирии — 8-11 °С, дожди.

На конец месяца синоптики дают такой прогноз:

в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях — 7-9 °С;в Татарстане, Удмуртии — 4-6 °С;в Пермском крае и Кировской области — 3-5 °С;в Башкирии — 1-3 °С.

В Нижнем Новгороде первые дни октября будут солнечными. Температура воздуха днем прогреется до 10-12 °С. Ближе к середине месяца начнется ухудшение погоды. Температура воздуха снизится до 7-9 °С, пойдут дожди.

Советы дачникам Поволжского округа

Дождитесь, пока с деревьев слетит почти вся листва. Посадите на огороде озимые лук и чеснок. При необходимости пересадите средне- и позднеосеннюю клубнику. Переберите картофель, удалив почерневшие и поврежденные клубни. В цветнике обрежьте и замульчируйте многолетники. Подстригите и прочистите граблями газон. В саду соберите мусор, слегка обрежьте деревья.

Южный округ: прогноз синоптиков

В Ростове-на-Дону в первой половине октября установится солнечная погода. Днем воздух будет прогреваться до 18-20 °С. Во второй половине месяца похолодает до 16-18 °С, пойдут дожди.

Погода в других областях в начале месяца предсказывается такая:

в Крыму — 20-21 °С;в Краснодарском крае и в республике Адыгея — 21-23 °С;в Колмыкии — 10-18 °С.

К концу месяца температура воздуха во всех регионах снизится примерно на 2 °С. Увеличится облачность, прогнозируются осадки.

Что сделать на даче в октябре в Южном округе

На юге дачники в октябре обычно собирают последний урожай огородных культур. Соберите помидоры, перец, капусту и сделайте заготовки на зиму. Срежьте и заквасьте позднюю капусту. Также соберите урожай груш и яблок. Освободившиеся грядки засейте сидератами. В цветнике обрежьте и замульчируйте розы.

Уральский округ: какой будет погода в октябре

В Свердловской и Челябинской областях столбик термометра в начале октября будет подниматься до 7-10 °С, в конце месяца — до 4-6 °С. В начале месяца в регионах будет солнечно, в конце — пойдут дожди и снег.

В Тюменской и Курганской области дожди будут идти с самого начала месяца. Суше станет лишь ближе к концу октября. В начале месяца температура воздуха будет прогреваться до 6-8 °С, в конце — не выше 4-6 °С.

В Салехарде температура воздуха в начале октября не превысит 3 °С, в дальнейшем похолодает до -1-3 °С. Весь месяц будут идти осадки в виде снега с дождем или снега.

Советы дачникам Уральского округа

В цветнике обработайте многолетники фунгицидами. На огороде в конце месяца посадите лук, чеснок и клубнику. В саду обрежьте деревья, почистите кору, перекопайте и удобрите почву.

Сибирский округ

В Новосибирске и Алтайском крае первая декада месяца будет дождливой. Температура воздуха не будет превышать 7-9 °С. Со второй декады станет суше и холоднее. Столбик термометра опустится на несколько градусов.

В других регионах будет такая погода:

в Омской, Тюменской областях и в Хакасии — 6-9 °С, дожди, к концу месяца — заморозки;в Иркутской области — в начале месяца 7-10 °С, в конце — 3-6 °С;в Кемеровской области и Красноярском крае — в начале месяца 6-8 °С, дожди, в конце — 3-5 °С, дожди со снегом, заморозки.

Советы дачникам Сибирского округа

Уберите растительные остатки из теплицы. Перекопайте и удобрите в ней землю. Продезинфицируйте теплицу. В конце месяца посадите чеснок, укройте многолетники в цветнике.

Погода в Дальневосточном округе

В Хабаровске, Амурской области, Приморском крае начало октября будет теплым. Температура воздуха не опустится ниже 12-13 °С. К середине месяца пойдут дожди, температура немного снизится. В других регионах погода будет такой:

в Забайкальском крае — в начале месяца 7-10 °С, в конце — ниже нуля;в Петропавловске-Камчатском — в начале месяца 7-10 °С, в конце 3-5 °С, снег;в Магадане — в первой половине октября 2-5 °С, во второй -1-3 °С, весь месяц ясная погода;в Сахалинской области — в начале месяца 12-14 °С, в конце 6-9 °С, дожди;в Якутии — снег с начала месяца, температура в первые недели 2 °С, к концу месяца — ниже нуля.

Советы дачникам Дальневосточного округа

Ближе к середине месяца высадите в цветнике луковичные многолетники. На огороде посадите чеснок и лук. Подготовьте к следующему сезону теплицу.

Северо-Кавказский округ

Для Северо-Кавказского округа синоптики дают такие прогнозы:

в Махачкале, Пятигорске, Владикавказе, Карачаево-Черкессии — в начале месяца 20 °С, в конце 12-14 °С;на Ставрополье — в начале месяца 18-20 °С, в конце 14-17 °С, небольшие дожди.

Советы дачникам Северо-Кавказского округа

Обрежьте и замульчируйте розы и пионы. В начале месяца соберите последний урожай огородных и садовых культур. Сделайте заготовки. В конце месяца перекопайте и удобрите почву в саду.