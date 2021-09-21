Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла»

Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных.

«На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.

«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».

Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.

Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При то, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».

Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».

Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества.