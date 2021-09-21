 

Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям жертв стрельбы в Перми

21.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям жертв стрельбы в Перми, информирует пресс-служба кабмина.

В сообщении на сайте правительства говорится, что пострадавшие и семьи погибших «получат единовременную финансовую помощь». Указывается, что «членам семей, детям и родителям» жертв выплатят по 1 млн рублей; тем, кто получил «тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести» – по 400 тыс. рублей; получившим легкие травмы – по 200 тысяч.

Напомним, на совещании с правительством Мишустин заявил, что необходимо поддержать родственников погибших в пермском вузе и пострадавших в результате нападения на учебное учреждение. 

В понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали (девять были госпитализированы в тяжелом состоянии). Подозреваемый был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Напавший на вуз владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим с 21 сентября. Вуз решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.



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