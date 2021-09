Политика: Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим местом отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты.

«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери, – объявил во вторник премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. – Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием».

До этого момента под «всеми подозреваемыми» подразумевались два человека, чьи имена на слуху ровно три года – Александр Петров (он же Александр Мишкин) и Руслан Боширов (он же Анатолий Чепига), которых Лондон называет агентами ГРУ и исполнителями покушения на бывшего сотрудника той же спецслужбы, перебежчика Сергея Скрипаля. Но во вторник Скотленд-Ярд предъявил миру третьего фигуранта – Дениса Сергеева (он же Сергей Федотов).

В пресс-релизе британской полиции говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела Скотленд-Ярда есть «достаточно доказательств» вины Сергеева-Федотова. Английские сыщики предъявили обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Полиция выдала ордер на арест третьего подозреваемого, после чего премьер Джонсон и потребовал от Москвы выдать сразу всех.

По версии следствия, Сергеев якобы прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета Петрова и Боширова. В гостинице, где он остановился, не нашли следов нервно-паралитического вещества «Новичок» (которым, как заявляет британская сторона был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия). Но, утверждают в Скотленд-Ярде, есть доказательства, которые «позволяют предположить, что Сергеев неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона» на выходных. Он вылетел из Великобритании 4 марта, и позднее в этот же день в городе Солсбери были отравлены Скрипали, считают британские правоохранители.

Скотленд-Ярд утверждает, что «были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов (Сергеев) ранее работали вместе на ГРУ в рамках операций за пределами России». Но, как признал глава отдела полиции Великобритании по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс, ордер на арест вкупе с запросом, поданным в Интерпол, вряд ли возымеют действие – ведь Конституция РФ не допускает выдачу граждан страны.

Detectives investigating the 2018 Salisbury Novichok attack identify third suspect.

Evidence shows Sergey Fedotov is an alias for Denis Sergeev (Russian GRU)

He is charged with conspiracy to murder, attempted murder, grievous bodily harm, possession & use of a chemical weapon. pic.twitter.com/d9Ef3lzfTn

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021 Об этом же британским властям напомнили и в российском посольстве в Лондоне. При этом, как заявили в МИД России, Москва по-прежнему готова сотрудничать с Британией по линии правоохранительных органов по делу об инциденте в Солсбери. Что касается фактической стороны дела, то в российском посольстве скептически оценили заявление Скотленд-Ярда.

«Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит смехотворно», – цитировал ТАСС заявление дипломатов. Дело в том, что британская сторона, как и три года назад, назад не удосужилась предъявить убедительных доказательств причастности Москвы к этому инциденту. В прошлом году посольство РФ в Великобритании заявляло, что общественность так и не получила соответствующих улик. Более того, Лондон оставил без ответа более 80 дипломатических нот, которые касаются нескольких откровенных странностей и несостыковок в деле Скрипалей.

Заметим, что сообщения о некоем «агенте ГРУ Сергееве» появились задолго до официальных заявлений Скотленд-Ярда и премьер-министра Джонсона – в публикациях лондонской The Telegraph и других английских изданий. Утверждалось, что «третий фигурант дела Скрипалей» не уехал из Великобритании.

Также в 2019 году Болгария назвала Сергеева в числе причастных к отравлению оружейного магната Емельяна Гебрева. Но ни тогда, ни сейчас весомых доказательств мир не увидел.

Зато синхронно с реанимацией дела Скрипалей Запад решил вспомнить о еще одном давнем деле – гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Во вторник Страсбургский суд сообщил об «ответственности» Москвы за отравление бывшего сотрудника разведслужб веществом полоний-210.

«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британская сторона пыталась привлечь в качестве обвиняемого по делу Литвиненко. Но, отметил собеседник, английские сыщики забывают собственную классику – а именно то, из какого принципа исходил Шерлок Холмс. Российский депутат напомнил:

«Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию».

«Где факты, доказательства, любая документально подтвержденная информация? – задается вопросами Луговой. – Любое обвинение должно строиться на конкретных фактах, а не на домыслах и рассуждениях. Российское правосудие не получило ответа на свои запросы, а также возможность встретиться и получить показания самого Сергея Скрипаля… Дело Скрипаля, как и дело Литвиненко, активно расследуется только в сообщениях СМИ».

«Британцы говорят о применении против Скрипаля боевого отравляющего вещества, после однократного применения которого может погибнуть множество людей. Однако беглый сотрудник российских спецслужб остался жив», – в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на главную странность сенатор Константин Долгов, бывший эмиссар МИД РФ по правам человека.

«В докладе Европарламента, который был подготовлен по делу об отравлении в Солсбери, вся доказательная база строилась на ссылках, которые непонятно на что ведут, – в свою очередь, констатировал член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. – Если задуматься, то зачем в принципе РФ могло понадобиться убивать бывших агентов? Это же полный маразм, – убежден собеседник. – Единственное, на что это похоже: сюжеты голливудских фильмов, где про Россию сочиняют множество выдумок».

Внешне эффектная история отравления Скрипалей при ближайшем рассмотрении выглядит «как плохо написанная детская сказка», заметил Долгов. Сенатор Климов также указывает на «голливудскую» природу истории об отравлении в Солсбери. «Вспомните художественный фильм «Красный воробей» – про российских разведчиков. Он вышел на экраны незадолго до того, как британцы разыграли комедию с отравлением собственного агента Сергея Скрипаля», – заметил сенатор.

То, что три года спустя премьер Джонсон решил вновь актуализировать эту историю, связано с внутренними проблемами Британии, полагает политолог и публицист Владимир Корнилов. «Там в связи с разорением газовых и энергетических операторов сложилась очень тяжелая ситуация. Людей стращают тяжелейшей зимой. Население пугают тем, что Рождество не получится отпраздновать должным образом», – рассказал собеседник. Британская пресса, по словам собеседника, во всем этом винит президента РФ Владимира Путина.

«Раз уж решили на Путина списывать пустые полки в магазинах, то самое время вспомнить и дело Скрипалей.

По мере того, как проблемы в Британии будут нарастать, количество убийц по тому делу будет расти», – убежден Корнилов. Политолог полагает, что британская пресса также будет использовать и признание РФ со стороны ЕСПЧ «ответственной» за смерть Литвиненко в общем шуме, чтобы все забыли о том, что творится на берегах Альбиона.

Сенатор Долгов видит в происходяще внешнеполитическую подоплеку. Парламентарий назвал произошедшее продолжением русофобской линии и «пробой нас на прочность». Последним проявлением этой линии он счел недавние попытки захода британского эсминца Defender в территориальные воды РФ вблизи Крыма.

По мнению Долгова явление третьего фигуранта «укладывается в канву попыток дискредитации успешно прошедших в РФ парламентских выборов». «Западу не удалось сорвать выборы несмотря на активные попытки в вмешательства. И то, что сейчас мы слышим из Евросоюза, ставящего под сомнение легитимность наших выборов – это попытки помахать кулаками, когда уже поздно. Это отрыжка от успеха нашей электоральной кампании и от высокой поддержки «Единой России», – предположил сенатор.

Долгов не исключил также, что очередной виток в деле отправления Скрипалей вызван желанием Лондона переключить внимание со скандала вокруг Франции, которая лишилась многомиллиардного контракта на производство подлодок для Австралии, заключившей военный союз с Великобританией и США – AUKUS. «Это попытка консолидировать западные страны, в том числе подтянуть сюда и французов, которые сильно напряглись из-за истории с AUKUS. Но вряд ли Лондону удастся повлиять на французов, потому что речь идет о потерянных миллиардах», – подытожил Долгов.

Схожей позиции придерживается и Климов, который также указывает на возможный трансатлантический заказ. «Это объясняется тем, что в мае Госдеп США вновь поставил цель – опорочить Россию. На тот момент планировалось привязать это к парламентским выборам, но выборы прошли успешно. Волна по вмешательству захлебнулась», – отметил сенатор.

Тем не менее, полагает сенатор, указание осталось в силе. «Поэтому теперь русофобские силы на Западе пытаются опорочить нашу страну, используя старый материал. Обратите внимание: в этот же самый день Европейский суд по правам человека попытался «оживить» другую старую историю – отравление Александра Литвиненко».

Теги:

дело Литвиненко

,

шпионский скандал

,

Россия и Британия

,

Россия и Великобритания

,

дело Скрипалей