Компания Apple использует пластик из бутылок для производства iPhone 13

Весьма любопытную информацию распространила компания Apple о представленных на днях смартфонах iPhone 13. Оказалось, отдельные детали гаджета сделаны из материала, полученного в результате переработки пластиковых бутылок.

Кроме того, редкоземельные металлы, а также олово и золото, содержащиеся в конструкции, добыты в результате утилизации других устройств.

Наконец, разработчик отказался комплектовать новые смартфоны штатным зарядным устройством и наушниками. В «Яблочной» компании считают, что многие покупатели не используют такие устройства, а тут же заменяют их более продвинутыми версиями. А представители компании Apple заявляют, что пытаются заботиться об экологии. Поэтому они не хотят выпускать никому не нужные вещи.