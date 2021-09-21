 

МИД переходит на российское ПО

21.09.2021, 21:58, Новости дня
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Как сообщили в российском МИДе, консульства РФ получат новые операционные системы отечественной разработки на свои компьютеры. Для этой цели государство выделило 26,8 млн рублей.

Российский софт заменит программное обеспечение американской компании Microsoft. Два года назад уже осуществляли аналогичный закупки. Тогда для учреждений МИДа закупили отечественные ОС Linux.

Тендер о закупке объявлен примерно неделю назад. Результат будут объявлены послезавтра. Ожидается, что также министерство приобретет российские системы управления базами данных. К качеству программных продуктов выдвинуты определенные требования относительно безопасности и эффективности обработки информации.



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