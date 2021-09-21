Мнение: О мультиках советских и новорусских

О МУЛЬТФИЛЬМАХ: советских и новорусских

«Щелкунчик»

Ходили с Таней на «Щелкунчика». Потрясающе! Во первых, первый раз увидел фильм в 3-д. Во вторых, фильм безусловно потрясающий: яркий, талантливый… вражеский. Сделанный явно для Запада. Очень агрессивный – бьющий эмоциями наотмашь, как хлыстом. Я бы на этот фильм детей как минимум до 14 не пускал. Я взрослый мужик, у меня после просмотра – некоторое возбуждение, а у детей возможно и полное эмоциональное опустошение. Да что там – возможно…

Так и не смог объяснить Тане, почему фильм оставил у меня двойственное впечатление. Фильм талантливый? Да, безусловно. Он мне понравился? Да, конечно. Почему же после просмотра фильма остается двойственное впечатление? Неуютно, как в молодости после свидания с красивой ****ью: вместо чудесной сказки – вляпался во что-то грязное, после чего не отмыться, потому что это – в тебе… и похоже – уже навсегда. Я – ворчун? Да, конечно. Но менять свое мнение не хочу. И объяснить не могу, поскольку некоторые вещи просто на уровне впечатлений – интуиции и не оформились пока что в слова. Как в годы перестройки. Когда чувствовал, что за всеми красивыми сказками: вот придет хозяин и наведет порядок, и будем мы жить как на богатом красивом Западе чувствовалась вселенская ложь, после которой обязательно должно случиться непоправимое.

Просто (по старой привычке прожженного газетного критика оговорюсь – на мой взгляд) фильм снимал человек, ненавидящий Россию – зоологически. На генетическом уровне. Мыслящий и живущий по Западу и для Запада. Каждым своим поступком, мыслью наносящий очередной удар, загоняющий очередной гвоздь в крышку Ее гроба. И это либо чувствуешь либо нет.

Уже через некоторое время после просмотра фильма попались на глаза строки в «АиФ», которые автор сего фильма писал о России. Ну да, в очередной раз приятно убедиться, что интуиция тебя не подвела.

Ага, спустя несколько месяцев нашел объяснение. Щелкунчик в этой сказке – психопат. Понятно? Как Эдди Мэрфи или как конь в «Алеше Поповиче», который мама называет пародией на русскую сказку, или как та ихняя бесноватая Маша, о которой бесноватые американцы сказали, что она обречена стать классикой. Самое страшное то, что они скорее всего, правы: обречена…

Тане непонятно. Как кукла – да, психопат, а как мальчик – нет. Ну еще бы…

Это называется – нравственное помешательство, когда человек теряет грань между тем, что хорошо и что плохо, между прекрасным и безобразным. Это можно объяснить только в том случае, если не болен этой болезнью настолько, что перестал воспринимать её симптомы. (см “Идеократия”, “О войне – с любовью” Да в принципе все критические вещи автора именно об этом.).

Единственное, что понравилось: Крысиный Король и его Мама. Они здесь больше похожи на себя, чем артисты – на своих героев. Только за этих персонажей готов простить режиссёру весь этот фильм.

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Посмотрел по «МузТВ» новый новорусский мультфильм – «Приключения Алёнушки и Ерёмы». Быстро выключил – не выдержал. Этот мультик, видимо, рассчитан на человека с более устойчивой психикой – способной переварить тот беспощадный прессинг, которому он подвергается благодаря этому фильму – впрочем, как и всей современной «поп-культуре» (посм. На впечатления о «Щелкунчике» – очень сходные чувства – один в один). Если бы можно было измерить эмоциональный накал в каких-нибудь единицах – современные «мультяшки» на порядок бы опередили старые советские фильмы о войне – с танковыми атаками, рукопашными схватками и гибелью наших солдат на экране. Всеми силами создаётся и судорожно поддерживается настоящий эмоциональный психоз: больше, Больше, БОЛЬШЕ! Современные создатели (прекрасное русское слово «творцы» тут ну никак не подходит) изо всех сил пытаются эмоционально раскачать, раскочегарить зрителя. То количество эмоций, которые мы сегодня переживаем у телеэкрана, раньше человек не переживал, возможно, за целую жизнь.

Естественно, что подобное насилие над человеческой природой безнаказанно не проходит: душа человеческая либо морально тупеет и деревенеет, либо замыкается в себе и реагирует на окружающую среду болезненными изменениями в собственной психике. А мы удивляемся по поводу растущих в геометрической прогрессии психических болезней и суицидов…

Современники Пушкина били тревогу по поводу чрезмерного увлечения тургеневских барышень романами: по мнению тогдашних публицистов, они самым пагубным образом влияли на неокрепшую девичью душу. Ох, нам бы их проблемы…

Наверное, именно так проще всего объяснить, почему мне так не нравится Охлобыстин: он на всех этих героев очень даже похож! Как сказала бы, наверное, та старушка: на Джигурду похож! И даже рычит, по моему, столь же страшно! Именно поэтому, скорее всего, он всей нашей тусовке так и нравится!

Из диалога в инете – о мультфильмах и творчестве для детей (рецензия на «Щелкунчик»):

Из диалога на ФБ в инете:

Я не против того, что каждый народ ДОЛЖЕН иметь иметь свою культуру – я против того, чтобы Человека – Паука считали частью культуры!!! Шутка крайне горькая: недавно на канале “Культура” взглянул на рубрику исторический календарь: там мелькнула какая-то неизвестная мне фамилия. Оказывается, человек вошёл в историю тем, что создал Человека – Паука!!! Тогда я против ТАКОЙ культуры!!!

Олег Мамасуев Восприимчивость детей,во много раз выше чем у взрослых.

Следует быть ближе к настоящему времени, со взглядом в будущее,а не к историческому прошлому.

Три Богатыря,это история,её надо знать с молоком матери.

Подростковый уровень детей идёт в ногу с цивилизацией,в своих мыслях и мечтах намного опережая настоящее время начиная с 3-го класса.

Игорь Тесёлкин Ну да – вперёд, к Апокалипсису!!! Ерунду Вы пишете! В том-то и дело, что восприимчивость детей выше, чем у взросслых. А про устремлённость в будущее, которое на горизонте, мы уже слышали – это и привело страну и общество к развалу, поскольку ожидаемое будущее так и не наступало, а наступало, как писал герой Гоголя, “чёрт знает что”. В том-то и дело, что историю надо знать с молоком матери, а вот такое глупое её изложение способствет деградации нации. Если трех богатырей изображать придурковатыми балбесами, малыш и вырастет каким-нибудь навальным, способным лишь “прикалываться” над своими святынями! Ваш покорный слуга – именно об этом! По ссылочкам, по ссылочкам….

Подробнее об этом и не только: “Контркультура, или Рок, он же Фатум” на этой страничке

Сегодня все, наверное, слышали о знаменитой полемике по поводу мультсериала “Маша и Медведь” Автор хотел оставить на каком-либо форуме свой комментарий. Везде – на ВСЕХ форумах “Вы не можете оставить комментарий”!!! И так – практически на всех форумах! Делайте выводы,уважаемые читатели!

Смотрели с мамой «Последний богатырь» – русскую сказку по голливудским лекалам. Оплевались, но по моему настоянию досмотрели до конца добавить, в принципе, нечего…

Голливуд, ты победил! Сакральная составляющая нашего народного творчества – русские богатыри – изображаются полудурками, мы это смотрим и нам это, судя по всему, нравится. Если это не победа Америки – то что это?

По старой журналистской привычке оговорюсь: это чисто моё мнение, которое, безусловно, может считаться ошибочным. А то ведь прочитают меня защитники современных ценностей – как дать обгадят: да это автор полудурок, а современные герои – они герои и есть и очень даже народу нравятся! И что тут ответишь? В том-то и дело, что нравятся….

Рецензия на «Щелкунчик» (Игорь Храмов Тесёлкин)

Всё верно! Я того же мнения. С теплом, Л.

Лидия Дунай 2 26.04.2017 21:50 • Заявить о нарушении / Удалить

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Рецензия на «Щелкунчик» (Игорь Храмов Тесёлкин)

В кинотеатрах очень агрессивный звукоряд.

А ассоциативный ряд, на котором построены образы как Гофмана, так и сценариста современного нам “Щелкунчика” – это вообще отдельная тема и очень тяжёлая. Так что предчувствия вас не обманывают. Просто их действительно очень трудно вербализовать. Хотя уже один факт, что послевкусие от таких произведений искусства тяжелое, должен настораживать. И сам по себе такой факт должен являться свидетельством того, что просмотр таких кинофильмов, особенно для детей как минимум не полезен.

А ваш текст – понравился.

Глафира Кошкина 10.12.2015 20:20 • Заявить о нарушении / Удалить

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На богородичные акафисты непременно зайду, просто для этого нужно соответствующее настроение, которого мне надо дождаться.

Глафира Кошкина 10.12.2015 20:22

Нуждаюсь в Вашей молитвенной и материальной помощи и защите в труде на благо России и Церкви. Прошу молитвенной помощи в издании авторской книги. Боюсь не успеть: стремительно ухудшается здоровье и прогрессирует катаракта. Прошу молитв о тех, кто активно препятствует в моем творчестве.

Найти просто, забив в поисковик

ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Этот текст, как и многие другие, был опубликован на портале писателей СТИХИ РУ К сожалению, его – вместе с моими ответами рецензентам – удалили…

Меня заблокировали на сайтах ПРОЗА. РУ и СТИХИ. РУ одновременно. Около полутора тысяч текстов на стихи.ру и около двухсот текстов на проза. Ру недоступны для моего читателя. Прошу неравнодушных помолиться, чтобы мой труд не пропал даром. Помолитесь, чтобы Господь сделал мои труды вновь доступными для читателя.

Кроме того, у меня в черновиках находятся как минимум несколько сотен молитвенных и несколько десятков иных текстов. Помолитесь, чтобы мой труд не пропал даром: чтобы Господь дал мне силы, материальные ресурсы и всё потребное для того, чтобы донести дарованное мне Богом до моего читателя.

Все, кому нравятся мои публикации: ссылку сделайте, пожалуйста! А то автора постоянно блокируют…

Всем, кому небезразлично моё творчество, огромная просьба: перечислите, пожалуйста, сколько сможете – если сможете- на карточку. Крайне нуждаюсь.

Банковские реквизиты:

Получатель

Тесёлкин Игорь Михайлович

Банковские реквизиты:

Карта Сбербанка

4276 5600 2490 4684

Спаси Христос!

Публикация в инете

Почему современные дети не любят смотреть старые мультики

Они страшные и мрачные.

Но пожалуй самое главное – детям непонятны советские ценности.

Но пожалуй самое главное – детям непонятны советские ценности. Почему

ОБСУЖДЕНИЕ

Отклик И ХТ

Ужас какой! Понимаете, на вас американские фильмы уже подействовали: Вы вполне себе начинаете мыслить американскими стандартами: это они всю литературную классику по комиксам изучают, а Достоевского – по мультикам!

Почему этого нельзя делать?

Рискну процитировать себя, любимого: нормальному, а уж тем более – не совсем здоровому человеку нельзя смотреть шоу: он рано или поздно становится таким же бесноватым, как их участники и герои и даже разговаривать начинает как Малахов, так что, как справедливо пишет автор сего опуса, когда говорят несколько детей, их невозможно понять!

Так не должны разговаривать несколько человек сразу: раньше глупых мальчиков и девочек, у которых не хватало терпения дослушать собеседника, ставили в угол. Сегодня их приглашают работать на телевидение. Результат у всех перед глазами.

Цитата:

«Но пожалуй самое главное – детям непонятны советские ценности. Почему нельзя позвонить? Почему искусная ткачиха живет так бедно? Почему Карлсон бросает Малыша в трудную минуту, но тот все равно с ним играет? Почему Матроскин не продает лишнее молоко?

Эти детские мультики великолепны. Каждый из них настоящий шедевр, но они очень взрослые. В них игра слов и смыслов, ирония и классическая музыка. К счастью, дети до них дорастут, пусть и немного позже.» Конец цитаты

Увы! Если их будут воспитывать такие вот глупые дяди и тёти – проповедники и пропагандисты нового мирового порядка – они рискуют стать такими как Вы! Не дай Бог!

Заходите на мои странички: автор по мере своих слабых сил всю жизнь с такими, как автор этой статьи борется!!! Судите сами – насколько успешно!!!!

Найти просто, забив в поисковик

ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Идеократия Опыт анализа современной бесовщины

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/kritik/1930150.html?author

На фото: вот такой реальный прототип был у Волка из “Ну погоди” – типичный банальный хам из очереди! Пока ещё не герой шоу и публикаций….

И – напоследок – ещё одна цитата из себя, любимого

“Если дети спросят вас, как удалось разрушить самую прекрасную и богатую в мире страну, вы можете ответить им просто и честно: к власти пришли такие, как Волк из “Ну, погоди!”

Некоторые из них стали особо ревностными православными….

****

******

Нечестивые, именующие ся православными!!! Думали: в храм ходить не дадите – я молитвы составлять перестану? Как бы не так!!!!

Думали – к Николиной иконочке мне доступ перекрыли – Он меня оставит? Ошибаетесь!!!!

Думали – из храма изгоните – Бог меня оставит? Как бы так!!! Вы бы о своих мерзких душах подумали и несчастных детей ваших!!!!

Цитата из обсуждения в инете:

«Коммунистов Бог послал для очищения церкви от гнили и случайных людей, что приходят в поисках выгоды и легкого хлеба.» Абсолютно согласен!!!!

ВСЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ БОРЮСЬ С ВРАГАМИ РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а меня за это уничтожают!!! ПРЕДЛАГАЮ ЗАЙТИ И ПОСМОТРЕТЬ

НА ФБ (фейсбуке), видимо, сочли эту ссылку экстремистской и удалили её из моей полемики со священниками как «оскорбительный контент». Я, оказывается, кого-то оскорбляю своими публикациями!!!!

Почему нас Господь не слышит?

За что нас Бог наказывает?

Что мне Господь открыл:

В нашей Церкви гонят Истину – Иже Господь наш Иисус Христос. И иногда спасительнее НЕ ходить в церковь, чем ходить в неё!!!

Найти просто, забив в поисковик

Игорь Храмов Тесёлкин

Мне 56. Мои акафисты воруют на официальные сайты РПЦ, а я умираю с голоду!! Священники обещали мне смерть от изнасилования, если я не перестану писать молитвы!!!

Мне Николай Угодник сказал: «Будешь моим пресс – секретарём»!!

Ей, гряди, Господи Иисусе Без тебя погибаем!!

Бог утвердил меня, чтобы посрамить вас, православные!!

Бог послал меня открыть вам Истину, но вы возлюбили тьму, нежели Свет!

Моя работа – пророк Апокалипсиса

За что православные будут гореть в аду

Простит ли Бог Русский народ?

С Богом можно общаться, как с Другом. И Он будет Другом, если вы будете вести себя по совести!!!

Моя работа – пророк Апокалипсиса

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ .

Тайна беззакония Апокалипсис онлайн

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2043069.html?author

Как убивают гениев и пророков

Судьба писателя в современной России

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2201849.html?author

От трудов праведных…О конспирологии и не только

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2247037.html?author

Молитва о всяком прошении

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, научи меня, о чем просити Тебя – да будет Тебе угодно прошение мое!

Самые модные тексты – мои молитвы. Сами сморите:

Молитвы о всяком прошении

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1930968.html?author

Я открою вам Тайны Вселенной:

Отчего связываться со священством (любым) смертельно опасно?

Отчего Господь людей от храма отводит? Когда Ангел – Хранитель в храм не пускает? Иезекииль гл 34

Почему мы плохо живём? Вот что Бог мне ответил:

Почему не ходить в храм зачастую намного спасительнее, чем ходить в него?

О православных сатанистах и не только:

Почему я не хожу в храм

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2237423.html?author

ЗАЩИТИМ БАТЮШЕК – ПЕДОФИЛОВ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2237440.html?author

Почему стоит опасаться ЛЮБЫХ священников?

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2164253.html?author

Оценить какое – либо явление можно по тому, какие люди являются его сторонниками. Смотрите на защитников нынешней власти (наших дорогих батюшек, современного Православия) и постарайтесь сделать выводы!!

Почему необходимо молиться, чтобы Господь открыл Тайну Беззакония Тайна Беззакония нужна только беззаконникам!

Всё не так плохо, как вы думаете. Всё намного, намного страшнее!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя (правоверныя) ся рекут суть!

На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю мерзость их!

И проклят перед Богом всякий, кто не скажет «Аминь»!!!

Истреби церковь лукавнующих, яже мытари и фарисеи восседоша на Святом Престоле Твоем и утверди Церковь верных раб Твоих!!!

Предлагаю самый простой, эффективный, безопасный, а главное – богоугодный способ борьбы с захватившими в мире власть сатанистами – молитвенный

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2154849.html?author

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1938580.html?author

Найти просто, забив в поисковик

Игорь Храмов Тесёлкин

Если правда глаза не колет – ссылку сделайте, пожалуйста – а то автора постоянно блокируют!!

Можете, конечно, показать сначала нашим дорогим батюшкам – чтобы начальству настучали…и убедиться, на чьей они стороне….

*****

Составитель сего текста КРАЙНЕ нуждается в Вашей помощи и защите, в том числе и молитвенной!!

Молитва о молящихся молитвой моей

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех молящихся молитвой моей!

Молитва царя Давида о прошениях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, исполни во благих прошения моя!

Молитва о чтущих молитву

Игоря Храмова Тесёлкина

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех, со страхом Твоим и добрым расположением чтущих молитвы сия ( составленныя тексты ) и исполни во благих прошения (желания и чаяния) их, и их молитвами помилуй и спаси нас грешных. Аминь.

****

Нуждаюсь в Вашей молитвенной помощи!

Моя деятельность в инете ограничена! Мои ссылки блокируют! Мои аккаунты и публикации удаляют! Меня, составителя текстов акафистов иконам Божией Матери «Игоревская», «Слово плоть бысть», Косме Саратовскому и многих других молитвенных текстов, за мою литературную деятельность всячески унижают, преследуют, угрожают, по словам священников, «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть». Меня лишили всяких средств существования. Пройдитесь по ссылочкам, посмотрите и сделайте выводы сами. Просьба ко всем неравнодушным: если публикация понравилась – ссылку сделайте, пожалуйста!!

Мои недоброжелатели распространяют клеветнические измышления: якобы моё творчество «осуждается Православной Церковью». Это гнусная ложь: наберите в поисковике название акафистов иконе Божией Матери Игоревская, Косьме Саратовскому – они, как и многие другие, расположены на официальных сайтах РПЦ – при этом автор вынужден жить в нищете. Мало того – подвергается за своё творчество нападкам. Сами смотрите:

Пишу о сатанизме

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Найти просто, забив в поисковик

ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Всем, кому небезразлично моё творчество, огромная просьба: перечислите, пожалуйста, сколько сможете – если сможете – на карточку. Крайне нуждаюсь. Прежде всего в элементарных продуктах. Нет денег заплатить за интернет.

Банковские реквизиты:

Получатель

Тесёлкин Игорь Михайлович

Карта Сбербанка

4276 5600 2490 4684

Спаси Христос!

Молюсь о своих благодетелях

Молитва о благословении

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, воздаждь воздаяние Твое боящемуся имени святого Твоего, чтущему Закон Твой, помышляющему о нищем и убогом, воздающему тому от имения своего ради имени святого Твоего!

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