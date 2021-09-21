Мнение: Только спокойствие

СМИ рассказывают о профессоре Пермского университета Сыромятникове, который во время стрельбы просто закрыл аудиторию и продолжил занятие. Есть даже аудиозапись, где он быстро пресек панику и спокойно провел занятие до прямого распоряжения об эвакуации.

Действия профессора — единственно верные в такой ситуации. Паника убивает больше, чем злонамеренные действия. Интересно, но это очень неплохо проецируется на историю с ковидом, когда ключевой задачей власти является прямо противоположное — максимально расширить уровень тревожности, страха, паники и ужаса. Хаотическая информация, нагнетание истеричных настроений, бессистемное изложение происходящего — все идет в ход для достижения основных задач. Правда, в отличие от пермского террориста российская власть не публикует манифест, в котором ясно и внятно излагает — чего именно она намерена добиться террором и насилием над народом. Но все остальное совпадает до мелочей. По сути, первая террористическая группировка, которая должна быть запрещена в России — это нынешняя власть. Следом за ней должны пойти разные ВОЗы и прочие такие же террористические организации. Но, понятно, этого не произойдет. Сам террорист себя не запретит.

Единственное, что можно противопоставить террору — это как раз сознательный выход из зоны страха. Это непросто, но другого пути нет. И профессор за одну минуту показал, как поступают умные люди. И храбрые, конечно — на самом деле страх есть всегда. Это нормально и естественно. Но важно его победить. И тогда террорист никогда не добьется желаемого.

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