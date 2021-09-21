За ручку — в школу – Личное мнение

После вчерашней трагедии в Перми женщины-матери устроили утром возле ближайшей школы птичий базар.

Не скажу за всю страну — не знаю. Говорю, что видела лично сегодня — вспомнившие о своих детях мамки привели детей в школу за ручку.



Фото: Соцсети

И нет — речь не о первоклассниках, а о вполне себе зрелых детях.

Давно хотела спросить: что это за мода такая у вас — таскаться с детьми в школу? У них уже шерсть подмышками, а вы их провожаете за угол.

Вот мне уже в первом классе дали ранец. Показали направление. Сказали получать пятёрки.

И ничего, выучилась. Выжила. Окончила школу с медалью, поступила в университет.

Не спилась, не наркоманила, не курила за углом. Умничкой была, а ваши сейчас чего?

Жрут пиццу, несмотря на то, что вы до 18 лет водите их за ручку в школу? Что конкретно вы хотите продемонстрировать миру, провожая ребёнка — заботливую мать из себя лепите?

Так ведь нет — матери из вас не очень. У вас — метания, страдания, дом 2 по телевизору и Инстаграмчик с писями. На работе — вялый эстрогеновый чмошник-любовник. Дома — такой же муж, если вообще есть.

И для вас всё важнее ребёнка — вы смартфону, железяке уделяете больше внимания, чем своей дочери или сыну.

Чего вы вдруг всполошились сегодня и повели детей в школу? Вспомнили, что у вас дети есть?

Я так скажу: та, кто провожает ребёнка в школу, — плохая мать.

Не спешите бомбить — я объясню, свою позицию.

Провожая даже первоклашку в школу, вы лишаете ребёнка самостоятельности. С вами он никогда не научится переходить дорогу и сморкать сопли перед входом в общеобразовательное учреждение сам.

Долго вы им сопли подтирать собираетесь? Для чего таскаетесь с детьми в школу? Цель-то какая?

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