 

Мнение: Шпиц на миллион

21.09.2021, 21:30, Разное
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В белорусском телеграмм сообществе на прошлой неделе распространился фейк, который придумал технолог одного из белорусских предприятий. Белорус решил разыграть оппозиционные СМИ и отправил от своего имени сообщение о смерти шпица «Умки», который сопровождал президента на учениях «Запад 2021».

«Шутник» подробно рассказывает как отправил новость одному из оппозиционных блогеров, который опубликовал «сенсацию» в этот же день на своем ТГ-канале.

Новость распространилась мгновенно, достоверность полученной информации, естественно, никто не проверял. Суммарный охват сообщения составил:

Результат превзошел даже самые смелые ожидания.

https://newsby.info/opinion/shpicz-na-million-rabochij-trolit-oppozicziyu/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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