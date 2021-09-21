Мнение: Шпиц на миллион
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В белорусском телеграмм сообществе на прошлой неделе распространился фейк, который придумал технолог одного из белорусских предприятий. Белорус решил разыграть оппозиционные СМИ и отправил от своего имени сообщение о смерти шпица «Умки», который сопровождал президента на учениях «Запад 2021».
«Шутник» подробно рассказывает как отправил новость одному из оппозиционных блогеров, который опубликовал «сенсацию» в этот же день на своем ТГ-канале.
Новость распространилась мгновенно, достоверность полученной информации, естественно, никто не проверял. Суммарный охват сообщения составил:
Результат превзошел даже самые смелые ожидания.
https://newsby.info/opinion/shpicz-na-million-rabochij-trolit-oppozicziyu/ – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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