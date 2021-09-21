У родственников политзаключенного крымчанина Приходько нет связи с ним уже несколько месяцев

“В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во Владимирский централ. С 26 июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор”, – сообщила она.

По ее словам, Приходько жаловался на персонал российской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства около 10 дней.

“У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали очень долго – на отечность ног, на болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО, мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего”, – рассказала дочь политзаключенного.

Она уточнила, что ее мать планирует навестить осужденного супруга, после чего, возможно, появится новая информация о его состоянии.

Контекст:

Сотрудники ФСБ задержали Приходько в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. В ноябре Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО, по ее словам, его содержали в плохо освещенной, тесной камере, без надлежащей вентиляции, в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые.

3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн.). Министерство иностранных дел Украины подчеркивало, что решение суда политически мотивированное и неправомерное. 17 мая апелляционный суд оставил приговор в силе.

В июле адвокату политзаключенного сообщили во ФСИН, что Приходько находится во Владимирском централе – российской тюрьме для особо опасных преступников в городе Владимир.

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