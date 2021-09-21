 

У родственников политзаключенного крымчанина Приходько нет связи с ним уже несколько месяцев

21.09.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во Владимирский централ. С 26 июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор”, – сообщила она.

По ее словам, Приходько жаловался на персонал российской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства около 10 дней.

“У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали очень долго – на отечность ног, на болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО, мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего”, – рассказала дочь политзаключенного.

Она уточнила, что ее мать планирует навестить осужденного супруга, после чего, возможно, появится новая информация о его состоянии.

Контекст:

Сотрудники ФСБ задержали Приходько в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. В ноябре Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО, по ее словам, его содержали в плохо освещенной, тесной камере, без надлежащей вентиляции, в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые. 

3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн.). Министерство иностранных дел Украины подчеркивало, что решение суда политически мотивированное и неправомерное. 17 мая апелляционный суд оставил приговор в силе.

В июле адвокату политзаключенного сообщили во ФСИН, что Приходько находится во Владимирском централе – российской тюрьме для особо опасных преступников в городе Владимир.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / На Украине выросло число недовольных работой Зеленского

19.12 / Путин остаётся Путиным – мировые СМИ о пресс-конференции российского президента

13.11 / Комаровский: Я их ненавижу. Я отправил отца в чужую страну, потому что, если бы он остался здесь, он бы кричал от боли

04.08 / Эксперты встревожены резким ростом числа убийств в городах США

22.07 / В Росреестре назвали срок принятия закона о «гаражной амнистии»

16.09 / “П…дорасы торгуют партией”. Кива обвинил руководство собственной партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. Видео

03.11 / Суд по MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»

24.03 / Чернобыльская АЭC переходит на особый режим работы из-за карантина

08.08 / В Минске задерживали Колесникову, соратницу оппозиционного кандидата в президенты Тихановской

25.08 / Операционной системе Windows XP исполнилось 20 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика