Байден призвал защищать права ЛГБТ “от Чечни до Камеруна”. Кадыров ему ответил, что в Чечне “петухов нет”

“Нам всем нужно встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли жить без страха и в любви в Чечне, Камеруне или любой другой точке мира”, – сказал он.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пригласил Байдена посетить регион.

“Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья”, – написал Кадыров.

Контекст:

Некоторые чеченские чиновники находятся под санкциями Евросоюза за преследования представителей ЛГБТ.

“Новая газета” в декабре 2018 года писала, что в ходе двух волн преследования геев в Чечне были задержаны сотни человек. Пик задержаний пришелся на февраль – март 2017 года. Жертвы помещались в секретные тюрьмы и подвергались избиениям, пыткам и голоду. “Российской ЛГБТ-сети” известно минимум о трех убитых в тот период, говорил представитель организации Игорь Кочетков в своем видеообращении.

Власти Чечни преследования геев отрицают. “Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас”, – сказал Кадыров в интервью американскому каналу HBO, которое было опубликовано в июле 2017 года.

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