 

Во фракции “Слуга народа” подтвердили большое совещание с участием Зеленского: Будут говорить о стратегии

21.09.2021, 21:26, Новости дня
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“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала во вторник, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции “Слуга народа” в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече “будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях”.

“Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят по так называемому обучению наших депутатов в Трускавце. Фракция “Слуга народа” действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели, – написала Палийчук. – Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”.

Спикер “Слуги народа” добавила, что место, где состоится встреча, определяется, но возможно, это будет “одна из областей на западе Украины”.

“Темы совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, обсуждение достижений за прошедшие два года, план законопроектных работ”, – подчеркнула Палийчук.

Контекст:

Обучение новоизбранных нардепов от “Слуги народа” проходило в конце июля – начале августа 2019 года в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце.

На тренинг приезжало 246 человек. С нардепами также общался Зеленский. Тренинг в Трускавце стоил партии 11,2 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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