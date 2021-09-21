 

Мнение: О гении Сталина: миф и правда

21.09.2021, 21:14, Разное
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Чтобы далеко не ходить, сразу вопрос эрудитам. Каждый ведь помнит фразу, что «Сталин принял Россию с сохой, а оставил её с атомной бомбой»? Её ещё часто приписывают английскому политику Уинстону Черчиллю.

И по этой причине она стала едва ли не оправданием «Большого террора» 1937-38 гг., а также целого ряда терроров поменьше, начиная с «Процесса промпартии» 1930 г. и заканчивая «Делом врачей» 1953 г., которому не дала вылиться в реальные расстрелы только долгожданная смерть вождя. Мол, иначе было нельзя, иначе не удалось бы построить прекрасный #СССР, который первым взорвал водородную бомбу и первым запустил человека в Космос.

Так вот, на самом деле миф здесь не в том, что Уинстон Черчилль в реальности эту фразу никогда не произносил и не записывал.

И даже не в том, что первый коммунистический генсек Иосиф Сталин вовсе не принял ни Советский Союз, ни РСФСР из рук почившего в 1924 году Владимира Ленина: председателем Совнаркома после смерти «вождя мирового пролетариата» стал Алексей Рыков, должность главы Совета труда и обороны занял Лев Каменев, а командование РККА и кураторство отраслевых наркоматов сосредоточил в своих руках Лев Троцкий. В реальности будущий тиран сумел путём интриг и склок прибрать власть к своим рукам только в самом конце 1920-х. А до того в СССР фактически царило троевластие

Главный миф всё-таки, во-первых, в том, что даже к 1924 году Страна Советов отнюдь не подошла с сохой. Трактора активно выпускались и поставлялись в крестьянские хозяйства ещё до Первой мировой. По уровню механизации села Российская империя стояла примерно на одних рубежах с современной ей Европой. А в 1924 году начал выпускаться уже и советский трактор «Фордзон Путиловец».

Его выпуск – это, кстати, в большей мере заслуга Льва Троцкого.

А во-вторых, даже после смерти Иосифа Сталина огромная страна оставалась с сохой.

Если кто не понял – это вид города Жигулевска, фото середины 1950-х гг.

И фотографии крестьянского быта тех лет показывают людей на телегах, в лаптях, за самодельным плугом. Людей полунищих и многократно ограбленных.

Так что по правде, фраза должна была бы звучать так: Сталин принял Россию с трактором, но оставил её с сохой, чтобы заполучить атомную бомбу.

Но почему люди в России так охотно верят в миф о великом и мудром Сталине?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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