Археологи нашли огромный город, уничтоженный ударом из космоса

Долина реки Иордан – один из важнейших районов для археологов всего мира. В ходе многочисленных археологических экспедиций исследователи открыли множество древних небольших поселений, городов и настоящих мегаполисов древнего мира. Одним из таких огромных, для своего времени, городов был Телль эль-Хаммам (также Талль аль-Хаммам).

Телль эль-Хаммам был расположен в южной части долины реки Иордан, к северо-востоку от Мертвого моря. Своего расцвета он достиг в период среднего бронзового века, то есть, около 1600 года до нашей эры. В это время своими размерами он превосходил Иерусалим в десять раз и в пять раз больше Иерихона. Однако внезапно, в какой-то определенный момент, он пришел в упадок.

По словам Джеймса Кеннетта, почетного профессора наук о Земле Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, в ходе раскопок многослойного, в культурном отношении, кургана в Телль эль-Хаммам, был обнаружен 1,5 метровый интервал, который вызвал особый интерес среди ученых.

Этот слой содержал фрагменты оплавленной керамики, обожженных кирпичей и песчинки оплавленного песка. Такие следы могли возникнуть под влиянием высоких температур (до 2000 градусов по Цельсию) и сильного давления. Также было выявлено большое содержание соли в почве этого периода. Эти свидетельства говорят о катастрофе, которая произошла с древним городом.

Ученые сделали предположение, что этот катаклизм мог произойти по причине удара метеорита в район Мертвого моря, которое богато солью. Это объясняет большое содержание соли в почве в данном районе. Она могла быть рассеяна взрывом по всей долине реки Иордан. После этой катастрофы ранее плодородная земля стала непригодна для сельского хозяйства. Безусловно, это объясняет резкое сокращение местного населения с десятков тысяч до нескольких сотен кочевников.

Некоторые исследователи, изучающие Библию, предполагают, что эта катастрофа могла послужить прообразом Содома Ветхого Завета. Конечно, нет никаких доказательств, что Телль эль-Хаммам – это Содом. Но столь грандиозная катастрофа могла наложить определенный отпечаток на местный устный фольклор. Несмотря на столь многочисленные факты, археологам нужно еще больше свидетельств для подтверждения своей теории.

Источник: yandex.ru