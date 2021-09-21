 

Международные эксперты высоко оценили систему дистанционного электронного голосования в Москве

21.09.2021, 20:56, Разное
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Во время выборов в Госдуму в российское столице применялась уникальная технология дистанционного электронного голосования. Она впервые использовалась в таком масштабе. Несмотря на небольшую задержку результатов, система позволила обработать более двух миллионов бюллетеней. Международные эксперты высоко оценили московскую процедуру ДЭГ.

Основатель компании по разработке цифровых платформенных решений “Trinity Monsters” Мик Вайсман подчеркнул, что облачная система хранения данных позволяла голосовать несколько раз при нестабильной интернет-связи при том, что в электронных выборах участвовали миллионы человек.

По его мнению, это все повышает нагрузку на сервисы, которые даже при наличии автоматических алгоритмов требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания. Эксперт не сомневается, что облачные технологии — это сложная инфраструктура.

“Серверы могут быть размещены в нескольких центрах обработки данных, разбросанных даже географически. Необходимо следить за безопасностью передачи данных, информация шифруется, создаются ключи доступа, к которым имеет доступ ограниченное количество людей. В коммуникационных процессах задействованы сотни ответственных специалистов, находящихся в разных регионах России”, – отметил Вайсман.

Также IT-специалист уверен, что онлайн-избирателей пока что в России не так много. Меж тем, он положительно оценил дистанционную систему, которая способна выдержать и больший поток. По мнению эксперта, низкий интерес общества к ДЭГ основан на социальных традициях, берущий начало в СССР. “В России слишком давно люди посещают избирательные участки”, – подчеркнул он.

Вайсман обратил внимание, что электронные технологии стали особенно популярны во время пандемии коронавируса. Эксперт не сомневается, что “потребуется время и новые цифровые решения” для привлечения новых избирателей. Он отметил, что сейчас система ДЭГ показала свою устойчивость, несмотря на атаки хакеров.



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