 

Мнение: Реальные данные

21.09.2021, 20:48, Разное
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Начали приходить сообщения от известного математика Шпилькина, которые ранее оценивал итоги "выборов" и "голосований" с точки зрения математической статистики.

По самым предварительным подсчетам приблизительно 13,8 млн голосов были приписаны Единой России. Реальная явка составила порядка 38 процентов, из которых ЕР получила 31-33 процента голосов. Это консервативный подсчет, возможно, что реальные данные будут еще более впечатляющими. С точки зрения фальсификаций, конечно.

Ничего удивительного. То, что фальсификации будут, сомнений не было никаких, единственный вопрос – насколько большими. Реальная поддержка Единой России (и это с учетом буквально насильственного привода и контроля за "правильностью" заполнения бюллетеня бюджетниками, военными и работниками госкорпораций) – 14 млн проголосовавших за нее из примерно 110 млн избирателй в стране. Если оценить принудительное голосование "за" Единую Россию, то 14 млн превратятся в 5-7. Это и есть идейная база поддержки криминального режима. Больше не будет.

Что не может не радовать – постепенно растущее число бойкотирующих это мероприятие. Несмотря на призывы власти, несмотря на принудительный привод людей на участки, их становится всё меньше. "Умное голосование" в плане явки активно поддержало преступный режим и сыграло с ним в четыре руки – это тоже стоит учитывать. Без фанатов Навального явка была бы еще ниже.

Думаю, к концу недели реальные данные о "голосовании" уже появятся. Тогда можно будет окончательно закрывать тему, хотя уже и так в основном все понятно.

Источник: Эль Мюрид



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