Мнение: Итоги выборов в Госдуму, постройка рыночной экономики и здравомыслизм

1. Итак, как всеми и ожидалось, «Единая Россия» несколько сдала свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Вместо 343 мест у ЕР теперь будет примерно 324 (из них 198 по одномандатным округам против 203 ранее). Тем не менее такой результат означает сохранение конституционного большинства.

Коммунисты заняли почти в полтора раза больше мест, чем раньше (57 против 42), справедливороссы незначительно подросли (27 против 23), а вот ЛДПР вдвое ухудшила свой результат (21 против 39). Также в парламент войдёт пятая партия – «Новые люди» (13 мест):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Государственную_думу_(2021)

Дзен-канал «Статистический взгляд на мир» подводит итоги думских выборов:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/oficialnye-rezultaty-vyborov-kprf-pobejdaet-v-4-regionah-edinaia-rossiia-nabiraet-bolshinstvo-61448697bb380252c2595094

Почему у «Единой России» такой высокий результат:

Высокая явка среди бюджетников и т.н. «молчаливого электората», который всегда голосует за власть, но низкая явка среди остальных избирателей.

Результаты онлайн-голосования у ЕР гораздо выше, чем в традиционном голосовании. В той же Ростовской области на онлайн-голосовании ЕР обошла КПРФ почти в 7 раз.

Высокая явка в национальных республиках — Татарстане, Тыве, республиках Северного Кавказа. Они всегда большинством голосуют за “партию власти”.

Многие одномандатники от ЕР победили, имея очень низкий результат в 25-35%, но достаточный для победы в округе.

Выводы по КПРФ и другим партиям

КПРФ удалось значительно улучшить результат 2016 года, фракция в Думе немного расширится. Но результаты в некоторых избирательных округах вызывают сомнения — коммунистам необходимо потребовать пересчитать голоса.

ЛДПР на выборах полностью провалилась. Даже в Хабаровском крае, где ЛДПР считалась “партией власти”, выиграла КПРФ.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» почти догнала по голосам ЛДПР и может получить около 27 мест.

Для партии «Новые люди» преодоление 5%-го барьера является победой, их фракция в Думе будет представлена 13 депутатами.

Что ж, приятно, что в Думе появилась хотя бы одна партия, возглавляемая предпринимателем, отстаивающая интересы малого бизнеса и самозанятых.

Владимир Жириновский в этот раз выступил не так удачно. Социалисты из СР набрали очков за счёт объединения с малыми партиями.

Что же касается коммунистов, то их относительный успех объясняется, во-первых, массированной левой пропагандой, льющейся в Рунете изо всех щелей, а во-вторых, их окончательной смычкой с проамериканскими либералами. Многие радикальные и прозападные оппозиционеры призывали паству голосовать за КПРФ.

2. Коллега monetam констатирует построение рыночной экономики в России. То, что было мечтой советских людей в 1980-е и 1990-е годы, исполнилось:

https://monetam.livejournal.com/1679732.html

Удивительна реакция людей на слова, что «рыночная экономика построена». Просто крик ненависти какой-то! Основная идея в том, что построена неправильно и плохая. И за дорогую цену. А можно было сделать гораздо лучше и дешевле.

Очень может быть, что в какой то альтернативной реальности сделали бы именно так. Но это никак не отменяет факта, что у нас сегодня в России обычная рыночная экономика, как в любой другой нормальной стране мира. Конечно, с огромной долей государства и под полным его контролем, но это везде сейчас так.

Главное недоразумение, что «правильная рыночная экономика» должна давать всем достаток и справедливость. То есть, социализм. Совсем наоборот: она даёт капитализм с неравенством по определению. А уж задача государства это неравенство сгладить.

Что касается «неравенства по определению», то оно у нас было и при социализме (например, партийные привилегии и категории снабжения продуктами разных городов) – просто время услужливо стёрло эти неприятные факты из памяти старшего поколения. Достатка в России сейчас больше, чем когда-либо за всю её историю, и это касается всех групп населения. Справедливости тоже стало больше: те, кто хотят и умеют работать и зарабатывать, имеют для этого все возможности. При этом социальная помощь, пенсии и пособия сохраняются для всех.

Напомню, что одной из горьких шуток в позднем СССР была следующая: «народ и партия едины, да только разное едим мы». Сейчас шутка уже потеряла всякую актуальность — завидуют не нормальной еде, а океанским яхтам и спортивным автомобилям.

3. Читатель Андрей Исаев полагает, что здоровый капитализм и здоровый социализм – это примерно одно и то же:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/mif-o-kitaiskom-kommunizme-i-passionarnyi-krah-iaponii-612b6d6bc2e48c4bc2d5bdd8#comment_923219192

Может быть я не прав, но на мой взгляд в Китае существует именно самый настоящий социализм. Для меня социализм – это не набор конкретных выдуманных теоретиками признаков и черт, которых кровь из носу надо добиться, и тогда будет всем счастье (прав был Бернштейн: «Цель-ничто, движение всё»), а всего лишь строй.

Социализм – социум (общество), в котором все вопросы и проблемы разрешаются в интересах общества, народа. Если какая-то проблема лучше решается государственной собственностью – она должна решаться госсобственностью. Если частным предпринимателем – должна решаться им. Если экономическая проблема решается в конкуренции между ними – должна быть конкуренция. Как только китайцы это поняли, и вместо мантр про «плановое хозяйство», «общенародную собственность», «отсутствие эксплуатации человека человеком» сказали «Не важно какого цвета кошка, лишь бы она хорошо ловила мышей» – сразу наступило «китайское экономическое чудо».

P.S. А вообще я бы отказался от понятий «капитализм», «социализм» и ввел бы понятие нового общественного строя – «здравосмыслизм» (особенно близок к нему Китай). Был такой и на Западе в 50-60-х годах, но вот уже полвека постепенно ему приходит трындец… и благодаря левакам с их политкорректностью и толерантностью до его полного прихода осталось недолго…

С этой точки зрения, радикальный социализм, то есть коммунизм, – с его отрицанием частной собственности и призывами к насилию по классовому признаку, – к здравомыслизму, очевидно, не имеет никакого отношения.

Вместе с тем полагать, будто социализм — это единственный строй, когда все вопросы разрешаются в интересах общества, большая ошибка. Практически при любом государственном устройстве, включая монархию и теократию, все вопросы разрешаются в интересах общества — уж на уровне лозунгов-то точно. Условный Сталин заявлял, будто его решения продиктованы интересами советского народа. Социалисты рукоплещут намерениям покойного вождя, однако ведь и условный Пётр I, принимая решения, тоже думал не про класс аристократии, а про интересы России и русского народа в целом. Пётр I не был социалистом — думать про интересы страны и народа вот уже много тысяч лет считается нормальным для любого политика.

Один из главных мифов социалистов заключается в том, что они якобы строили школы, открывали больницы, обеспечивали равные права, ограничивали рабочий день и так далее. Вместе с тем, если мы просто посмотрим вокруг, мы обнаружим, что 95% «достижений» социалистов имеют не больше отношения к социализму, чем основание Санкт-Петербурга — к Владимиру Ленину. Школы, больницы, права человека и тому подобное мы можем найти в любой стране, причём в капиталистических странах с этим дела обстоят значительно лучше, чем в социалистических.

Возьмём хотя бы капиталистическую Финляндию, бывшую Выборгскую губернию. Что же там — нет школ? Нет больниц? Нет заводов, может быть? Население неграмотно и работает на барина по 14 часов в день? Президент страны руководствуется не интересами финского общества, а интересами крупных капиталистов? Ответ отрицательный на все вопросы.